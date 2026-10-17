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Merzifonlu genç, motosikletiyle 6 bin kilometreden fazla yol kat edip umreden döndü

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Merzifonlu genç, motosikletiyle 6 bin kilometreden fazla yol kat edip umreden döndü
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Merzifonlu baharatçı genç, dükkanını 2 haftalığına arkadaşına emanet ederek motosikletiyle umreye gitti. Suriye ve Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'a ulaşan genç, 6 bin kilometreden fazla yol kat edip döndü ve Suudilerin Türklere gösterdiği misafirperverliği anlattı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan baharatçı genç, dükkanını 2 haftalığına arkadaşına emanet edip umre için motosikletiyle kutsal topraklara gitti. Motosikletin üstünde toplamda 6 bin kilometreden fazla yol kat edip Türkiye'ye geri dönen 24 yaşındaki Osman Raşid Yüksel, "Suudiler çok misafirperverdi. 'Türk' denince Suudi Arabistan'da akan sular duruyor" dedi.

"Türk denince Suudi Arabistan'da akan sular duruyor"

Bir arkadaşıyla sınır kapısından geçip Suriye ve Ürdün'ün ardından 4 günde Suudi Arabistan'a ulaşırken yol boyunca konakladığı yerlerde ilgiyle karşılaştığını anlatan Yüksel, "Suudi Arabistan'da elimi cebime atamadım. Sadece benzin parası ödedim diyebilirim. Suudiler çok misafirperverdi. Türk denince Suudi Arabistan'da akan sular duruyor. Çünkü Türkleri çok seviyorlar. Türk olduğumuzu duyan, gören bizi davet etti" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız için dua ediyorlar"

Mekke'de ibadetlerini yerine getirdiği sırada karşılaştığı insanlarla sohbet ettiğine değinen Yüksel, "Bizi gören Osmanlı'dan söz ediyor. Padişahların ismini sayanlarla bile karşılaştım. Türk dizilerini çok seviyorlar. Cumhurbaşkanımız için dua ediyorlar. Bir dahaki sefere arkadaşlarımla kalabalık bir motosiklet grubuyla umre ziyaretinde bulunmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Helal olsun Osman'a"

Komşusu Sebahattin Öztürk ise "Maşallah. Helal olsun Osman'a" sözleriyle karşıladıkları genç esnafla gurur duyduklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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