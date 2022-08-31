Mersin yerel haberleri | Vahap Seçer, Mezitli Kırsalında Vatandaşlarla Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Mezitli ilçesine bağlı Takanlı, Kuzucu, Zeybekler, Kocayer ve Fındıkpınarı mahallelerini gezip, bayram coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşadı.

Kent genelinde yaptıkları tarımsal ve hayvansal desteklerden, bu bölgedeki üreticilerin de faydalandığını kaydeden Başkan Seçer, "Dağıttığımız küçükbaş hayvanların sayısı 5 yıl içinde 7500 olurken, 300 aile işletmesi kurulmuş olacak. Böylece, çark artık kendi kendine dönmüş olacak" dedi.

Vatandaşlara yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önünde bir genel seçimin olduğunu hatırlatan Başkan Seçer, "Belediyelerimiz şu anda size nasıl hizmet ediyorsa, emin olun ki iktidara geldiğimizde Bakanlıklarımız da o şekilde hizmet edecek. Onun için gelecek seçimlerde iktidar olmak ve halkımıza daha geniş imkanlarla hizmet etmek için, hepimiz bir koldan çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

Bütün ilçe belediyeleriyle uyum içinde çalıştıklarını da vurgulayan Başkan Seçer, "İlçe belediye başkanlarımızla, hangi partili olursa olsun uyumlu çalışıyoruz. Çünkü, 'devlette uyum esastır' ilkesiyle hareket ediyoruz. Vatandaş kavga değil, huzur istiyor" dedi.

"BÖLGE ÜRETİCİSİNE ÇOK DEĞERLİ DESTEKLERİMİZ OLUYOR"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilk olarak Takanlı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Seçer,"Takanlı'nın çok sorunu kalmamış. Kuzucu-Takanlı grup yolu 9,8 kilometre. Yol kalitemiz mükemmel. Mersin Belediyesi gerçekten düzgün ve kaliteli iş yapıyor. Günü kurtarmak için iş yapmıyoruz. ya hiç yapmayız, yaparsak da kalitelisini yaparız" dedi.

Kooperatifler aracılığıyla 3 yıldır kent genelinde 160 kilometre sulama borusu dağıttıklarını belirten Başkan Seçer, "Takanlı'ya 1000 metre sulama borusu vermişiz. Biz elimizden geldiğince kendi görev alanımızdan çıkıp, üreticiye yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Takanlı Mahallesi'nde "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim" projesinden bir yetiştiricinin yararlandığını söyleyen Başkan Seçer, yetiştiriciye 4 ton yem desteği ile ücretsiz veteriner hizmeti de verildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Ben bu projeyi çok önemsiyorum. Her yıl 60 aile bu projeden faydalanıyor. Bu yıl dağıtımını yaptığımız 1500 hayvanın 500 kadarı, daha önce küçükbaş hayvan dağıttığımız üreticilerden geldi. Projede 3. yılın içindeyiz. 5 yılın sonunda bu sistem içerisinde, 7 bin 500 hayvan dağıtacağız. 300 aile işletmesi olacak ve sistem artık kendi kendine dönecek."

Bölgeye her türlü tarımsal ve hayvansal desteği verdiklerini belirten Başkan Seçer, "Çok çeşitli fidanlar dağıtıyoruz. Bedava vermiyoruz. Fakat, bunların içinde yüzde 50, yüzde 75 hibeli olanlar var. Hayvancılık desteklerimiz sadece küçükbaş hayvanlarla da sınırlı değil. Arıcılık desteği, küçükbaş hayvan desteği, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği, süt tankı desteği, zeytin boylama, ceviz soyma, hamur yoğurma makinesi desteğimiz devam ediyor" dedi.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN, HERKESİN HUZUR VE BARIŞ İÇİNDE YAŞAMASI"

Mezitli merkezinde ve kırsalında, belediye hizmetlerini ve projeleri rahat bir şekilde yerine getirdiklerini kaydeden Başkan Seçer,"Sıkıntı yaşadığımız ilçe belediyeleri oluyor, ama genel anlamda o belediye başkanlarımızla da, hangi partili olursa olsun uyumlu çalışıyoruz. Çünkü, devlette uyum esastır. Devlette kavga olursa, vatandaşa hiçbir hayrı olmaz. Başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, bizler de bu sertlikte bir siyaseti asla tasvip etmiyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı seçildikten sonra, kendisine oy veren vermeyen herkesin başkanı olmaya özen gösterdiğini dile getiren Başkan Seçer, "Bizim dünya görüşümüz belli. Fakat, hepimizin kimliği Türkiye Cumhuriyeti. Bizim için önemli olan; herkesin bir arada, huzur içerisinde, barış içerisinde olması. Bir seçime gidiyoruz. Belediyelerimiz şu anda size nasıl hizmet ediyorsa, emin olun ki iktidara geldiğimizde Bakanlıklarımız da o şekilde hizmet edecek. Onun için gelecek seçimlerde iktidar olmak ve halkımıza daha geniş imkanlarla hizmet etmek için, hepimiz bir koldan çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

TARHAN: "BÜYÜKŞEHİR, KÖYLER ARASINDAKİ YOLLARDA GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLIYOR"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da tüm muhtarlar ile uyum içinde çalıştıklarını belirterek,"Her sene, sezon öncesi özellikle kırsal mahalledeki muhtarlarımızla toplanıyoruz ve işler için belli bir bütçe ayırıyoruz. Tabi ki Büyükşehir Belediye Başkanımız, köyler arasındaki yollarda gerekli desteği sağlıyor" diye konuştu.

GÖKÇEL: "HAKKINIZ OLAN HİZMETLER ZAMANINDA VE KALİTELİ ŞEKİLDE SİZE ULAŞIYOR"

Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli Belediyesi'nin birçok hizmetinin, kent merkezinde yaşayanlara olduğu gibi, kırsalda yaşayan vatandaşlara da zamanında ve kaliteli bir şekilde ulaştığını belirten CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, "Özellikle Büyükşehir Belediyemizin tarıma dair yaptığı projeler ve destekler gerçekten takdire şayan. Çiftçilerimizin bahçe arasındaki ulaşım yolları Büyükşehir Belediyemizin imkanlarıyla yapılıyor. MESKİ'nin gerçekleştirdiği hizmetler sayesinde bu bölgede içme suyunda da hiçbir sıkıntı olmadı" dedi.