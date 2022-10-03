Mersin yerel haberleri: Mezitli Belediyesi Vatandaşları Doğa Yürüyüşünde Buluşturdu

Mersin yerel haberi | Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel doğa yürüyüşünde Mersinli vatandaşlar bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Demokrat Parti Mezitli İlçe Başkanı Elmas Durma, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel doğa yürüyüşünde Mersinli vatandaşlar bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Demokrat Parti Mezitli İlçe Başkanı Elmas Durma, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mersin Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel doğa yürüyüşünde Mersinli vatandaşlar bir araya geldi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Demokrat Parti Mezitli İlçe Başkanı Elmas Durma, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte 7 kilometre yürüyüş yapıldı. Mersin'in doğal güzellikleri arasında ellerinde bayraklar, şarkılar ve marşlar söyleyerek yürüyen Mersinliler, kekik, adaçayı gibi bitki topladı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan etkinliğe ilişkin, "Bu yürüyüşler halkımızın demokrasiye, birlikteliğe sahip çıktığını göstermesi açısından son derece önemli. Halkımız geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırısına da tepki olarak binlerce vatandaşı bir araya getirdi. İyi ki Mersin'de ve Türkiye'de yaşıyoruz" dedi.