Mersin yerel haberi: Öğrenci Ekin Aydın Engelleri, Mersin Büyükşehir'in Desteğiyle Aştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'ne katılan öğrencilerden görme engelli Ekin Aydın, 110 bin sıralama elde ettiği sınav sürecini anlattı.

Lise eğitimini önceki yıl tamamladığını, ancak bir yıl daha üniversite sınavına hazırlanmaya karar verdiğini aktaran Ekin Aydın, Büyükşehir Kurs Merkezi matematik öğretmenlerinden Taylan Yıldırım'ın kendisi ile temasa geçmesi ile bambaşka bir sınav hazırlık dönemi geçirdiğini belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi'ndeki rehberlik ve diğer branş öğretmenlerinin kendisi ile yakından ilgilendiğini aktaran Ekin Aydın, şunları söyledi:

"Sınıf ortamında sınava hazırlanmanın zor olacağını düşünerek 'Nasıl ders alacağım' diye kaygılarım vardı. Ama oraya gittiğim zaman rehber öğretmenler çok yardımcı oldu. Sınıf ortamında ders almadım. Birebir ders verdiler bana. Çok yardımcı oldular. Ben de evde internetten dinleyerek hazırlandım ve sınava girdim. Rehber öğretmenlerden psikolojik destek de aldım. Hem hayatla ilgili, hem de sınav öncesi ve sonrasıyla ilgili çok yardımcı oldular.

Engel durumumdan dolayı Mersin dışına çıkamıyorum, ailemle birlikte burada kalacağım. Psikoloji veya hukuk düşünüyorum. Şu anda Mersin'deki özel üniversitelerden ve devlet üniversitelerinden puanlara bakıyorum. İlk sıraya özel üniversitelerden hukuku yazmayı düşünüyorum. Eğer gelmezse, psikolojiden devam etmeyi planlıyorum. Bu konuda da belediyedeki rehber öğretmenlerimiz bana, 'hangisini yazarsam daha iyi olur ya da hangisinin puanları kaçıncı sırada' bununla ilgili destek sunuyorlar. Ben de ona göre tercih yapacağım."

Aydın'ın annesi Yıldız Aydın ise şöyle konuştu:

"İlk defa Belediye'nin kursunun desteği oldu. Oraya gittiğimizde öğretmenler bize çok destek oldu. Tek tek, bire bir ilgilendiler. Ben sabah bıraktığım zaman öğretmenler alıyordu, çıkışlarda bize haber veriyorlardı. Bizim güvenimiz tamdı. Oğlumuzun başarısı ile gurur duyuyoruz. Bizi çok mutlu etti. Engelli öğrenciler kesinlikle belediyenin kursuna gitmeliler. Öğretmenler birebir ilgileniyor. Çok da başarılı öğretmenler var, kazanma oranı çok yüksek. Engellerini kesinlikle sıkıntı yapmasınlar, gittikleri takdirde çok destek alacaklarına inanıyorum."