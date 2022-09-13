Mersin yerel haberi... Mezitli Vali Şenol İlkokulu Öğrencileri Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i Ziyaret Etti

Mersin gelişmesine göre Mersin Mezitli Vali Şenol Engin İlkokulu öğrencileri ve öğretmenler ile yöneticileri Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret ettiler.

Mersin Mezitli Vali Şenol Engin İlkokulu öğrencileri ve öğretmenler ile yöneticileri Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ettiler.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mezitli Vali Şenol Engin İlkokulu öğrencilerini ve yönetici ile öğretmenlerini makamında ağırladı. Ziyarette, Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç, Mezitli Vali Şenol Engin İlkokulu Müdürü Mustafa Karaaydın, öğretmenler Durdane Çelik ve Ali Baran ile öğrenciler yer aldı.

Öğrenciler Seçer'e çiçek takdim ettiler. Okul Müdürü Mustafa Karaaydın, okulun yapısı ve öğrenci sayısı hakkında bilgiler verdi.

"BAŞKANIMIZ ÇOK GÜLER YÜZLÜ"

Belediye'den yapılan açıklamaya göre 2'nci sınıf öğrencisi Eylül Yılmaz şöyle konuştu:

"Okulumdan çok memnunum. Öğretmenlerimi, arkadaşlarımı çok seviyorum. Buraya gelmek çok gururlandırdı beni. Çok heyecanlıyım. Okulumuz yeni başladı. Yeni eşyalarımla başlayacağız. Yeni şeyler, yeni sınıf, yeni dönem; çok heyecanlıyım. Öğretmenimi, arkadaşlarımı hepsini çok özledim. Onlarla buluşacağım.

Vahap Başkanımızı da gördüm. Başkanımız çok güler yüzlü. Onu çok sevdim. Kitap, boya kalemi, kalem kutusu, kitaplar verdiler. Bir de bir tane bebek verdiler. Benim de çok hoşuma gitti, kardeşime vereceğim."

3'üncü sınıf öğrencisi Fatih Kaan Yanık ise, "Çok mutluyum. Buraya Başkan'a geldik. Sohbetini beğendim, çok güzeldi. Hediye verdiler. Araba verdiler. Boya kalemleri, kalemlik, kitaplar ve defterler verdiler. Arkadaşlarımı özlemiştim. Heyecanlıyım. Bugünkü günüm çok mutluydu" diye konuştu.