Mersin yerel haberi... Mezitli Belediyesi Aquapark 36 Bin Kişiyi Ağırladı

Mersin haberi... Mezitli Belediyesi hizmete açtığı aquaparkta, suyu eğlenceyle buluşturarak 35 bin 696 bin kişiyi bir araya getirdi. Haziran ayının ilk haftasından Eylül ayının ilk haftasına kadar açık kalan Mezitli Belediyesi Aquapark'tan engelli, şehit ve gazi yakını 2000 kişi ücretsiz yararlandı.

Mezitli Belediyesi hizmete açtığı aquaparkta, suyu eğlenceyle buluşturarak 35 bin 696 bin kişiyi bir araya getirdi. Haziran ayının ilk haftasından Eylül ayının ilk haftasına kadar açık kalan Mezitli Belediyesi Aquapark'tan engelli, şehit ve gazi yakını 2000 kişi ücretsiz yararlandı.

Mersinliler'in serinlemek için en çok tercih ettiği adreslerin başında gelen Mezitli Belediyesi Aquapark, 35 bin 696 kişiyi ağırladı. Haziran ayının ilk haftasından Eylül ayının ilk haftasına kadar açık kalan Mezitli Belediyesi Aquapark'tan engelli, şehit ve gazi yakını 2000 kişi ise ücretsiz yararlandı. Havuza girmeyen ancak birbirinden farklı lezzetleri tatmak isteyen 1400 vatandaş da geliri kız çocuklarının eğitimine ayrılan Aquapark içerisindeki Su Kafe'yi kullandı.

Yine aynı alanda yer alan ve 23 adet filmin ücretsiz olarak gösterildiği Yazlık Sinema'dan da açık olduğu iki aylık süre içerisinde 1250 kişi yararlandı.

Vatandaşların Aquapark'ta bulunan havuzlara önceki senelere oranla daha fazla ilgi gösterdiğini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, havuzlarda büyük bir hassasiyetle gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının bu yoğun talepte önemli rol oynadığını söyledi.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet alması yolunda her türlü tedbirleri titizlikle uyguladıklarını vurgulayan Başkan Tarhan, "Belediyemizin tüm hizmetlerinde halk sağlığına öncelikli önem veriyoruz. Vatandaşların Aquaparkta emniyette olabilmesi için eğitimli cankurtaranlarımızı görevlendirdik. Aquaparkın her bölümünde cankurtaranlar hazır durumda beklediler. Deneyimli çalışanlarımız eşliğinde nezaretinde pandemi tedbirlerine uyarak verdiğimiz hizmet ve havuzlarımızda sürekliliğini sağladığımız hijyen ortamı Aquaparkımızın bu denli tercih edilmesine katkı sağladı" diye konuştu.

Başkan Tarhan, Mezitli Belediyesi'ne güvenerek Aquapark'ı tercih eden tüm Mezitliler ile il ve ilçe dışından gelen tüm vatandaşlara teşekkür etti.