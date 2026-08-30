Haberler

Girne'de Feribot Kazası Sonrası Taşucu Limanı'nda Tam Teyakkuza Geçildi

Girne'de Feribot Kazası Sonrası Taşucu Limanı'nda Tam Teyakkuza Geçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında Filo Denizciliğe ait katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak battı. Gemideki 279 kişi için bölgede arama ve kurtarma çalışmaları başlatılırken, Mersin'in Taşucu Limanı'nda olası kazazede sevkiyatına karşı geniş çaplı hazırlıklar yapıldı. Mersin Valisi Atilla Toros, limandaki hazırlıkları ve koordinasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen feribot kazasının ardından Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Taşucu Limanı'nda geniş çaplı hazırlık başlatıldı. Kazadan kurtarılan yolcuların Taşucu Limanı'na getirilme ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuza geçirildiği bildirildi.

Girne kıyısından yaklaşık 2,5 kilometre açıkta meydana gelen olayda, Filo Denizciliğe ait katamaran tipi yolcu gemisinin su alarak battığı belirtildi. Gemide toplam 279 kişinin bulunduğu, olayın ardından bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

Kazanın ardından Mersin'de de muhtemel bir tahliye ve sağlık müdahalesine yönelik hazırlıklar hızlandırıldı. Taşucu Limanı'nda ilgili kurum ve ekiplerin hazır bekletildiği, kazazedelerin Mersin'e getirilmesi durumunda gerekli sağlık ve koordinasyon çalışmalarının yürütülmesi için tedbir alındığı ifade edildi.

Vali Toros hazırlıkları yerinde takip etti

Mersin Valisi Atilla Toros da Taşucu Limanı'na gelerek yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Toros'un, muhtemel kazazede sevkiyatına karşı tüm birimlerin koordinasyon içerisinde hareket etmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü takip ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Girne açıklarında batan gemide 7 kişi hayatını kaybetti

Girne açıklarında batan gemiden peş peşe acı haberler
Gemi faciasında zamana karşı yarış! Kayıp 23 kişi aranıyor

Gemi faciasında zamana karşı yarış! Kayıp kişi sayısı hayli vahim
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: 'Geri dön' dedik, inatla dönmedi

Batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: İnatla dönmedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da provokasyon! Hemen gözaltına alındılar
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede

Herkes aynı karede: Özel'in bakışlarına dikkat!
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü

Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! İki rakip bir an olsun ayrılmadı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yolcuların kurtarılması için tüm imkanlar seferber edildi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm imkanlar seferber edildi
Burak Özçivit’in kız kardeşi evlendi! Ünlü oyuncu düğüne katılmadı

Kardeşini en mutlu gününde yalnız bıraktı
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor

İndirim sevinci kısa sürdü! 1 Eylül’de dev zam geliyor
Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

Ünlü iş insanının oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimlere bakın