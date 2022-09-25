Mersin haberi! Mersin Büyükşehir Tarafından Düzenlenen Kilikya Ultra Maratonu Devam Ediyor

Edinilen Mersin haberine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mersin’de ilk kez yapılan Kilikya Ultra Maratonu, Kızkalesi’nde memnuniyetle karşılandı. Herkesin büyük beğenisini kazanan etkinlikler ile hem Kızkalesi’nin tanıtımı yapılıyor hem de bölge esnafına önemli katkı sağlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mersin'de ilk kez yapılan Kilikya Ultra Maratonu, Kızkalesi'nde memnuniyetle karşılandı. Herkesin büyük beğenisini kazanan etkinlikler ile hem Kızkalesi'nin tanıtımı yapılıyor hem de bölge esnafına önemli katkı sağlanıyor.

Maratonu internette gördüğü anda hemen başvuru yaptığını ve çok heyecanlandığını söyleyen İpek Biçer, "Bulunduğumuz yer ve ortam çok güzel. Bu tarz şeylerin çok daha fazla yapılmasını istiyorum. Çünkü Mersin bu işe çok yatkın. Burası tarihi açıdan ve deniz olarak da çok güzel bir şehir zaten" dedi.

"TARİHİ YERLERDE YAPILACAĞI İÇİN, BU YERLERİN BİLİNMESİ ADINA DA GÜZEL BİR REKLAM OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Etkinliğin Mersin'e çok katkı sağlayacağını söyleyen İsmail Kuşdemir ise, "Etkinliğin, Mersin'in tanıtımına çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Burası yazlık bir şehir olduğu için, güzel katılım olmuş. Koşu tarihi yerlerde yapılacağı için, bu yerlerin bilinmesi adına da güzel bir reklam olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Tatil için Ankara'dan geldiğini söyleyen ve dans etkinliğine katılan Nahide Barış, "Çok güzel bir etkinlik. Koşuya da katılmak istedik, ama maalesef tatilimiz sona erdi. O bakımdan çok üzgünüz. Dağlara gitmeyi çok arzu ediyorduk" diye konuştu.

Kezban Özmen ise, "Mersine 3. gelişim. Geçen gün etkinlik başlangıcında başkanımızı da izledim. Medeniyete ve spora verdiği değer açısından, bizi memnun etti. Böyle bir belediye başkanı görmekten mutlu olduk. Hem tatilimiz renklenmiş oldu hem de güzel, bize ait bir belediyeye sahip olmamız hoşumuza gitti" dedi.

"BU PROJENİN HAYATA GEÇMESİNDEN DOLAYI SON DERECE MEMNUNUNUZ"

Farklı şehirlerde yapılan benzer organizasyonlara katıldıklarında 'Neden şehrimizde olmuyor, bizim şehrimizde olsa ne kadar güzel olurdu' diye düşündüklerini aktaran Güray Göçer, "Bu fikrin bu şekilde ortaya çıkması, bu şekilde vücut bulmuş olması, özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bize verdiği destekle böyle ulusal ve uluslararası anlamda birçok koşucunun katıldığı, Mersin'in turizmine, ekonomisine, sosyal-kültürel hayatına katkı sunacağını düşündüğümüz bu projenin hayata geçmesinden dolayı son derece memnununuz" şeklinde konuştu.

"UMARIM HER YIL DEVAM EDER"

Erdoğan Özkan isimli sporcu, "Aylardır bu yarışmaya hazırlandık. Ultra koşmayı seven bir ekip olarak, Mersin çok süper oldu. Umarım her yıl devam eder, daha da gelişerek devam eder. Tüm Türkiye'de ve Avrupa da giderek yaygınlaşsın isterim" diye konuştu.

Soner Özdemir ise, "Şehrimiz için çok iyi olacağını düşünüyorum. Seneye de Türkiye'nin birçok ilinden sporcunun katılımı ile güzel bir yarış olacağına inanıyorum" dedi.

"BU TÜR ETKİNLİKLERİ DESTEKLİYORUZ"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e Kızkalesi'ne bakış açısı ve duyarlılığı için teşekkür ettiğini söyleyen Kızkalesi Mahallesi Muhtarı Murat Kale, "Bu tür etkinlikleri destekliyoruz. Kızkalesi'nin, özellikle bölgenin tanıtımı anlamında çok önemsiyor ve uluslararası platformlara taşınmasını da istiyoruz. İnşallah bunu da yapacaklar, Başkanımızın konuşmasından biz bunu anladık" dedi.

"BENCE TÜRKİYE'DE İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAPILIYOR"

Mersin Runing Koşu Kulübü Kurucu Başkanı Funda Ünel ise, "Yaklaşık 1,5 yıldır bu parkuru planlıyoruz. Parkurlarımızı bütün takım arkadaşlarımızla birlikte, büyük bir emek ve çaba ile oluşturduk. Mersinimizde böyle bir organizasyonun olması için bizlere bu imkanı veren Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gizli kalmış Kızkalesi, yukarıdaki bütün o güzel lahitler, tarih, doğa ve deniz. Bence Türkiye'de ilk kez böyle bir şey yapılıyor. Katılım oranı beklediğimizin çok üstünde. Seneye bence çok muazzam bir rakama ulaşacağız" dedi.

"YAZ SEZONU GİBİ DEVAM EDİYOR"

Ahmet Özdemir isimli esnaf ise sezonun sonunda düzenlenen etkinliğin, zor günler geçiren esnaf için çok önemli bir destek olduğunu belirterek, "Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Kızkalesi'ne inanılmaz derecede katkısı oldu. Şu an Eylül ayının sonundayız. Otellerimizde inanılmaz yoğunluk var. Yani yaz sezonu gibi devam ediyor. Bu tür etkinlikler Kızkalesi'ne çok puan kazandırıyor" diye konuştu.