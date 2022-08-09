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Mersin haber | Meski Çamlıyayla Teknik Hizmetler Yerleşkesi Yapımında Sona Gelindi

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Mersin haber | Meski Çamlıyayla Teknik Hizmetler Yerleşkesi Yapımında Sona Gelindi

Gelen Mersin haberine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Çamlıyayla’da araç bakım-onarım atölyeleri ve ambar yapım işi ile Erdemli Arpaçbahşiş Mahallesi ambar yapım işine devam ediyor. Böylelikle her iki ilçede malzeme depolama, araç bakım-onarımı ve ambar ihtiyaçlarına çözüm sunulacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Çamlıyayla'da araç bakım-onarım atölyeleri ve ambar yapım işi ile Erdemli Arpaçbahşiş Mahallesi ambar yapım işine devam ediyor. Böylelikle her iki ilçede malzeme depolama, araç bakım-onarımı ve ambar ihtiyaçlarına çözüm sunulacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımlarının yanı sıra teçhizat ve tüm ekipmanlarını özenle muhafaza etmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Çamlıyayla İlçesi atölye ve ambar yapım işi ile Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi ambar yapım işi çalışmaları sürüyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü Doğu İşletmeler Dairesi Başkanlığı Çamlıyayla'da yatırım tutarı 8 milyon 224 bin lira olan yapım işi kapsamında? hizmet binası, ambar ve araç bakım-onarım atölyeleri kazandıracak çalışmalara devam ediyor.

Erdemli'nin Arpaçbahşiş Mahallesi'ne yapılan ve yatırım bedeli 2 milyon 697 bin lira olan ambar binası ile MESKİ Erdemli Şubesi'nin malzeme depolama ve araç bakım-onarım yeri ihtiyaçları karşılanacak.

ANKA / Yerel

Arpaçbahşiş Çamlıyayla Tragger Mersin Yerel Haberler

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