Mersin haber... 'Hayat arkadaşım' dediği kuşu Antalya'da kayboldu, Mersin'de bulundu

Antalya'da 10 yaşındaki Akın Can Korkmaz'ın 'hayat arkadaşım' dediği muhabbet kuşu, haziran ayında Antalya'da kaybolmasının ardından Mersin'de bulundu. Küçük Akın'ın yüzü, kuşunun bulunması ile bir kez daha güldü.

Antalya'da yaşayan Sema ve Muharrem Korkmaz çifti, 2014 yılında çocukları Akın Cem'e İstanbul Eminönü'nde bulunan bir petshoptan muhabbet kuşu aldı. Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde yaşayan ailenin kuşu, geçtiğimiz haziran ayında açık olan kafesinden kaçtı. Kuştan bir daha haber alamayan aile, sosyal medya hesaplarına ilanlar vererek şehrin çeşitli bölgelerine broşürler astı. Aileyi bir süre sonra Mersin'den arayan kişi, kuşun kendisinde olduğunu belirtti. Aldıkları müjdeli haber üzerine Mersin'e giden aile, kuşun kendilerine ait olduğunu kanıtlayarak kuşu Antalya'ya geri getirdi.

Kuşun bulunması en çok 10 yaşındaki Akın Cem'i mutlu etti. 'Hayat arkadaşım' dediği muhabbet kuşuna aylar sonra yeniden kavuşan Akın'ın mutluluğu adeta gözlerinden okundu. Kaçma ihtimali üzerine kafesten kuşu bir daha çıkarmayan küçük Akın, kuşu evin içerisinde camları kapatarak çıkardığını belirtti.

"Benim evde en yakın arkadaşım oydu"

Kuşu 2 yaşında iken anne ve babasının kendisi için aldığını belirten Akın Cem Korkmaz, "Babam benim isteğimi kıramayarak Eminönü'nden almış. Ben kendisine 'Bonçiko' diyerek hitap ediyordum. Benim evde en yakın arkadaşım oydu. Sıkılınca onunla ilgileniyordum. Biz beraber büyüdük. 16 Haziran'da nasıl kaçtığını anlamadım. Ev kalabalıktı, marketten gelince kafeste olmadığını gördüm. Sorduk, soruşturduk. İlanlar verdik, afişler astık" dedi.

"Çok mutlu oldum, çok sevindim"

3 ay sonra gelen telefonla büyük mutluluk yaşayan Korkmaz, "Biz öldüğünü düşünüyorduk. Mersin'den aradıklarında çok şaşırdık. Bizdeki fotoğrafları ile karşılaştırdık. Benim kuşum olduğumu anladım. Mersin'e giderek alıp geldik. Çok mutlu oldum, çok sevindim. Biraz korkmuş, düzelecek. Tekrardan alışacak. Evde ben besliyorum, camları kapatarak kafesten çıkarıyorum. İlk gün uyuyamadım kaybolunca, sonra alıştım" diye konuştu.

Yapılan araştırmada kuşun Mersin'e nasıl gittiği de belli oldu. İş amaçlı olarak Mersin'den Antalya'ya gelen bir kişinin balkonuna konan kuşun, bu kişi tarafından Mersin'e götürüldüğü ve daha sonrasında da aileyi arayan kişiye verildiği öğrenildi. - ANTALYA