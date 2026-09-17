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Sakatlığı bulunan Osimhen, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı

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Sakatlığı bulunan Osimhen, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı
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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 25 Eylül'de Madagaskar, 29 Eylül'de Gine-Bissau ile oynanacak olan Afrika Kupası Elemeleri maçlarının kadrosuna alındı. Golcü oyuncu, 6 Ekim'de Rusya ile oynanacak olan hazırlık maçında ise olmayacak.

  • Tedavisi süren Galatasaraylı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynanacak maçların aday kadrosuna çağrıldı.
  • Nijerya kadrosunda Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi, Trabzonspor'dan Chibuike Nwaiwu ve Bursaspor'dan Kelechi Iheanacho da yer aldı.
  • Osimhen bu sezon Galatasaray'da çıktığı 4 maçta 6 gol attı.

Süper Lig devi Galatasaray’da tedavisi süren Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı’nın aday kadrosuna çağrıldı.

OSIMHEN İKİ MAÇIN KADROSUNDA

Trabzonspor maçı öncesinde durumu belirsizliğini koruyan Osimhen, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynanacak maçların aday kadrosunda yer aldı. Golcü forvet, Rusya ile yapılacak hazırlık maçının kadrosunda ise bulunmuyor.

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI DA KADRODA

Beşiktaş’tan Wilfred Ndidi ve Trabzonspor’dan Chibuike Nwaiwu da Nijerya’nın aday kadrosuna dahil edildi. Ndidi hem eleme maçları hem de Rusya hazırlık maçı için çağrılırken, Nwaiwu sadece eleme karşılaşmalarının kadrosunda yer aldı. 1. Lig ekibi Bursaspor forması giyen Kelechi Iheanacho ise sadece Rusya maçının kadrosuna davet edildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray’da bu sezon 4 maçta forma giyen Osimhen, 6 gol kaydetti. Nijerya, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde 25 Eylül’de Madagaskar, 29 Eylül’de Gine-Bissau ile karşılaşacak. Ardından 6 Ekim’de Rusya ile hazırlık maçı oynayacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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