Mersin'de Zafer Bayramı'nın 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Mersin Valiliği tarafından düzenlenen kutlama programına katılarak Mersinlilerin Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu.

Törene Başkan Vahap Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Talat Dinçer, Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin milletvekilleri ve temsilcileri ile kent protokolü katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, Kültür Merkezi'ndeki Tebrikat Töreni ile devam etti. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden kutlama programına geçen Başkan Seçer, vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, bir öğrencinin günün anlam ve önemi ilişkin şiir okuması ile devam etti. Ardından Jandarma Komando Birliği tarafından sergilenen zeybek gösterisi ise katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Törende gösteri düzenleyen Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ise izleyenleri kendine hayran bıraktı.

"30 AĞUSTOS, TÜRK MİLLETİ İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ BİR GÜN"

Tören sonrası değerlendirmede bulunan Seçer, 30 Ağustos'un Türk milleti için oldukça önemli bir gün olduğuna dikkat çekerek, "30 Ağustos; savaş meydanlarında mücadelemizin zaferle taçlandığı bir gün. Cumhuriyet'in kurulmasının ilk adımı, bağımsız bir devletin oluşmasının ilk adımdır. Bu vesileyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve gazilerimizi de saygıyla anıyorum. Bu toprakları bize canlarıyla, kanlarıyla mücadele ederek miras bıraktılar. Biz onların torunlarına düşen o aldığımız bayrağı daha da yükselterek taşımak, onların savaş meydanlarında verdiği mücadeleyi bugün modern dünyada diğer ülkelerle rekabet ederek, daha fazla çalışarak, daha fazla ekonomik refah sağlayarak, bilimde daha çok gelişerek sağlamak ve başarmak zorundayız" dedi.

"KENT HALKININ RAHAT YAŞAMASI İÇİN YATIRIMLARIMIZ, ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Mersin'in Atatürk'ün kenti olarak bilinen bir kent olduğunu belirten Seçer, Atatürk'ün "Mersinliler, Mersin'e sahip çıkınız" sözünden yola çıkarak Mersin'e sahip çıkmaya, bırakılan mirası iyi korumaya, geliştirmeye ve teslim aldıkları bayrağı daha da yükseklere taşımaya gayret ettiklerinin altını çizerek, "Çok daha güzel hizmetlerimiz olacak. Kent halkının rahat yaşaması için yatırımlarımız, çalışmalarımız devam edecek. Bayram vasıtasıyla bunları da belirtmek isterim" diye konuştu.

"MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YOĞUN BİR ÇALIŞMA PROGRAMIYLA HİZMETLERİNE DEVAM EDİYOR"

Mersin'in değerli ve önemli bir kent olmasının yanı sıra son zamanlarda da nüfus yoğunluğu artan bir kent olduğunu söyleyen Seçer, şöyle devam etti:

"Ama buna mukabil ekonomik olarak her sektörde de yoğun gelişmelerin yaşandığı bir kent. Biz de bu gelişmelere ayak uydurmak zorundayız. Daha fazla insanın temel ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlara yönelmek zorundayız. Kenti daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için önemli projeleri gerçekleştirmemiz gerektiğinin bilincindeyiz."

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun bir çalışma programıyla Mersin'e hizmetlerine devam ettiğini ve edeceğini belirten Seçer, tüm Mersinlilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak sözlerini sonlandırdı.