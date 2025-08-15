Mersin'de Yaz Kur'an Kursları Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Mersin'in Anamur ilçesinde İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Yaz Kur'an Kursları Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu. Kalınören Lütfi Özdemir Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırırken arkadaşlık bağlarını da güçlendirdi.

Geleneksel oyunlar ilgi gördü

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İrfan Başar, Kızılay Anamur Şube Başkanı Sakine Kuz, İmam Hatip Lisesi Müdür Vekili Musa Kaya, müftülük personeli, din görevlileri, öğreticiler, öğrenciler ve velilerin katıldığı şenlikte; çuval yarışı, halat çekme, yumurta taşıma ve mendil kapmaca gibi geleneksel oyunlar oynandı. Program boyunca öğrencilere mangalda köfte, ayran, dondurma, çay ve su ikram edildi.

İlahiler, şiirler ve Kur'an tilaveti büyük beğeni topladı

Öğrenciler, ilahiler, şiirler, hadis ve namaz süreleri okumaları, drama performansları ve Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle sahne aldı. Gösteriler izleyicilerden yoğun alkış aldı.

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, yaz boyunca verilen Kur'an eğitimlerinin önemine değinerek, "Çocuklarımız, sadece yaz boyunca değil, hayatlarının her döneminde Kur'an'ın rehberliğinden ayrılmamalı. Onların ilim, güzel ahlak ve hizmet anlayışıyla büyüyen bir nesil olmaları, geleceğimizin en büyük teminatıdır. Emeği geçen tüm din gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Futbol turnuvası finali oynandı

Etkinlikte, Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvasının final maçı da yapıldı. Malaklar Camii Takımı, Otogar (Kıbrıs) Camii Takımını mağlup ederek şampiyon oldu. Dereceye giren takımların kupaları İlçe Müftüsü Fidan tarafından takdim edildi.

Marulyalı Camii İmam Hatibi Ömer Özel rehberliğinde yürütülen 'sabah namazını 40 gün camide kıl' kampanyasında başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi. Bu çalışmanın, öğrencilerde namaz alışkanlığını pekiştirdiği vurgulandı. Programda ayrıca Gazze'deki insani krize dikkat çekilerek 'çocuklar gülmeli, Gazze özgür olsun' mesajı verildi.

Çocuklardan mutluluk mesajı

Etkinliğe katılan öğrenciler, şenlikte çok eğlendiklerini belirterek, oyunlar ve yarışmaların heyecan verici olduğunu ifade etti. Gençlik Koordinatörü İbrahim Sağır, ilçede 4-6 yaş, 7-10 yaş ve ihtiyaç odaklı kursların yıl boyu devam ettiğini, bu tür etkinliklerin çocukların manevi ve sosyal gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Otogar Camii İmam Hatibi Mehmet Ali Ekinci ise "Öğrencilerimiz hem öğreniyor hem eğleniyor. Bugün de şenliğe katılarak güzel bir gün yaşadılar" diye konuştu. - MERSİN