Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yılı Kutlandı

Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yılı Kutlandı
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de düzenlenen törende, KKTC'nin Mersin Konsolosu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir araya geldi. Törende çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Mersin'de, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, KKTC'nin Mersin Konsolosu Özgür Ezel ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Törende, Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Katılımcılar, Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesine dikkat çekerek birlik ve beraberlik mesajları verdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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