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Mersin'de Jandarma Personelinden Kan Bağışı Etkinliği

Mersin'de Jandarma Personelinden Kan Bağışı Etkinliği
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Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışı etkinliği düzenledi. Jandarma personeli, kan ve kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak amacıyla Kızılay Kan Merkezi iş birliğiyle bağışta bulundu.

Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı personeli Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı, kan ve kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak, kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hastalara umut olmak amacıyla Mersin Kızılay Kan Merkezi iş birliği ile kan bağışı etkinliği düzenledi. İl Jandarma Komutanlığı hizmet binasında düzenlenen etkinliğe ilgi gösteren jandarma personeli kan bağışında bulundu.

Kızılay Kan Merkezi görevlileri ise düzenli olarak belirli aralıklarla kan bağışı yapan jandarma personeline teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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