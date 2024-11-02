Mersin'de Jandarma Personelinden Kan Bağışı Etkinliği

Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı personeli Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı, kan ve kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak, kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hastalara umut olmak amacıyla Mersin Kızılay Kan Merkezi iş birliği ile kan bağışı etkinliği düzenledi. İl Jandarma Komutanlığı hizmet binasında düzenlenen etkinliğe ilgi gösteren jandarma personeli kan bağışında bulundu.

Kızılay Kan Merkezi görevlileri ise düzenli olarak belirli aralıklarla kan bağışı yapan jandarma personeline teşekkür etti. - MERSİN