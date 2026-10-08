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Mersin'de imam hatip lisesinde Gazze için anma ve farkındalık programı düzenlendi

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Mersin'de imam hatip lisesinde Gazze için anma ve farkındalık programı düzenlendi
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Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Mersin Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Gazze için anma ve farkındalık programı düzenlendi. Mansur Vakfı işbirliğindeki programda boykot ve Filistin meselesine ilişkin sunumlar yapıldı, öğrenciler Filistin halkına destek verdi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan Mersin Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Gazze'de yaşananların üçüncü yıl dönümünde anma ve farkındalık programı düzenlendi.

Mansur Vakfı ile Mersin Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğinde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa okul yönetimi, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Okul Müdürü Uğur Şahin, Filistin'de yaşanan acıları hatırlamak, hayatını kaybedenleri anmak ve geride kalanların acılarını paylaşmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Acıyı paylaşmanın, hayatını kaybedenleri unutmamanın ve barış için ses yükseltmenin ortak sorumluluk olduğunu ifade eden Şahin, "Her kayıp, yarım kalan bir hayat demektir. Her yıkılan ev, dağılan bir yuvadır. Her çocuğun gözyaşı, insanlığın vicdanına yöneltilmiş bir çağrıdır" dedi.

Gazze'de yaşanan insani dramın tüm dünyanın ortak meselesi olduğunu belirten Şahin, sivillere yönelik saldırıların ve masum insanların cezalandırılmasının hiçbir gerekçeyle meşru görülemeyeceğini kaydetti. Şahin, çocukların güven içerisinde yaşayabileceği bir gelecek için barış, adalet ve dayanışma çağrısında bulundu.

Şahin, konuşmasının sonunda, "Bir daha hiçbir çocuk savaşın kurbanı olmasın. Bir daha hiçbir anne, hiçbir baba evladını savaşta kaybetmesin. Hayatını kaybeden tüm sivilleri saygı ve rahmetle anıyor, Filistin halkının acısını paylaşıyor ve kalıcı bir barışın en kısa zamanda tesis edilmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Mansur Vakfı Başkan Vekili Abdulhamit Tokgöz ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tokgöz tarafından boykot konulu sunum gerçekleştirildi. Sunumda İsrail ürünlerine yönelik boykotun önemi ele alındı.

Araştırmacı yazar Sinan Konuk da öğrencilere ve katılımcılara Filistin meselesine ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Konuk, Filistin meselesinin gençler açısından önemine dikkat çekerek konuya ilişkin farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Program sırasında öğrenciler, Filistin ve Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla sloganlar attı. Türk ve Filistin bayraklarının dalgalandığı programda, Filistin halkına destek ve dayanışma mesajları verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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