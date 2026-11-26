Mersin'de yaşayan Figen Cömert Karteper'in Fenerbahçe taraftarı olan eşi ve çocuklarına sürpriz yapmak için 26 yıl önce sarı-lacivert renklere boyattığı ev, görenlerin dikkatini çekiyor. Fenerbahçe Spor Kulübünün ambleminin de bulunduğu evin renkleri, ailenin takım sevgisiyle yıllardır korunuyor.

Merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'ndeki sarı-lacivert renkli ev, mahalleden geçen vatandaşların ilgisini çekiyor. Herhangi bir takım tutmayan Figen Cömert Karteper, 2000 yılında iş için İstanbul'a giden koyu Fenerbahçe taraftarı eşi Hüseyin Karteper ve çocuklarına sürpriz yapmak için evlerinin dış cephesini sarı-lacivert renklere boyattı. İstanbul'dan döndüklerinde karşılaştıkları manzara karşısında büyük mutluluk yaşayan Hüseyin Karteper ve ailesi, aradan geçen 26 yılda evin renklerini değiştirmedi. Her 3-4 yılda bir boyanarak renkleri yenilenen ve üzerinde Fenerbahçe Spor Kulübünün amblemi bulunan ev, vatandaşların da fotoğraf çektirdiği bir yer haline geldi.

"Babadan kalma miras bize Fenerbahçelilik"

Evlerinin sarı-lacivert renklere boyanmasının hikayesini anlatan Figen Cömert Karteper'in oğlu Alper Karteper, "Bu evde doğdum büyüdüm. Bize dededen babaya kalma miras, Fenerbahçeliyiz. Biz İstanbul'a iş üzerine gitmiştik, bir 15-20 gün orada kalacaktık. Babam da çok koyu Fenerbahçeli olunca annem ona bir sürpriz yapmak istemiş ve binayı sarı-lacivert boyatmış. Biz geldiğimizde çok sevdik. 2000 yılından beri de burası bu şekilde" dedi.

"2000 yılından beri 3 senede bir bu şekilde renk tazelenip boyanıyor"

Evin vatandaşlardan farklı tepkiler aldığını ve çok sayıda kişinin fotoğraf çektirdiğini belirten Karteper, "Geldik, gördük, şok olduk. Babam çok sevindi. 2000 yılından beri de 3 senede bir bu şekilde renk tazelenip boyanıyor. Görenler çok seven de oluyor, çok sevmeyen de oluyor. Özellikle Mersin İdmanyurdu taraftarları var, onlar pek hoş karşılamıyor. Hani 'Şehrin takımı varken neden bu renk?' diye soruyorlar. Biz tabii ikisini de seviyoruz ama kalbin üstünde duran Fenerbahçe oluyor. Çok fazla fotoğraf çekilen var. Fotoğrafını çekip paylaşanlar oluyor sosyal medyada, 'Bu ev kimin?' diye ifadeler kullanılıyor" diye konuştu.

Alper Karteper, evin adres tarifinde bile konum olarak kullanıldığını belirterek, insanların bölgede herhangi bir yer tarif ederken 'sarı-lacivertli binanın sağında, solunda, arkasında' şeklinde tarifler yaptığını ifade etti.

"Onların mutluluğu bana yetti zaten"

Eşini ve çocuklarını mutlu etmek için evi sarı-lacivert renklere boyattığını anlatan Figen Cömert Karteper, "Takım tutmam ama çocuklarımı ve eşimi mutlu etmek için böyle bir şey düşündüm, yaptım. Çok mutlu oldular, aşırı mutlu oldular. Onların mutluluğu bana yetti zaten. Onlar iyi ki varlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı