Mersin'de 11 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı

Mersin'in Anamur ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kura çekimiyle belirlenen 11 hacı adayı, Anamur Otogar Camii'nde düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Programa hacı adaylarının yakınları, vatandaşlar ve din görevlileri katıldı. Manevi atmosferin hakim olduğu program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından ilahiler seslendirildi, cemaatin kalpleri tekbir ve telbiyelerle doldu. Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, programda yaptığı konuşmada, hacı adayları ve yakınlarının yıllardır hac vazifesine kavuşmayı beklediklerini hatırlatarak, "Allah sağlıkla, afiyetle gidip gelmeyi nasip eylesin inşallah. Hac yolculuğu bambaşka bir yolculuktur. İbrahim Aleyhisselamın çağlar öncesi yaptığı davete uydunuz, Allah'ın çağrısına icabet ettiniz. İslam'ın 5 farizasından biri olan hac görevini ifa etmek üzere yola çıkıyorsunuz. Kabe'yi ziyaret edip Arafat'ta vakfeye durup hacı olacaksınız, Medine de Peygamber Efendimizi ziyaret edeceksiniz. Ne mutlu sizlere. Sizin yerinizde olmak isteyen milyonlarca, milyarlarca insan var. Haccınız makbul ve mebrur olsun. Yolunuz açık olsun. Bizleri de dualarınızda unutmayın" dedi.

Emekli imam hatip Hasan Melek hocanın yaptığı dua sonrası getirilen tekbir, salavat ve telbiyeler ile hacı adayları kutsal topraklara gitmek üzere uğurlandı. - MERSİN