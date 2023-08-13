Mersin Büyükşehir'in Desteklediği Çaltıbozkırlı Üreticiler, 5. Kez Hasat Mutluluğu Yaşadı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in üretime olan desteğiyle yola çıkan, yakaladıkları başarı sonrasında ise Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’ni kuran Çaltıbozkırlı üreticiler, Büyükşehir’in dağıttığı ve toprakla buluşturdukları lavantaları bir kez daha hasat etmenin mutluluğunu yaşadı. Çaltıbozkır lavanta bahçelerinde gerçekleştirilen 5. Lavanta Hasat Şenliği ile üreticiler hasatlarını şenlik havasında gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in üretime olan desteğiyle yola çıkan, yakaladıkları başarı sonrasında ise Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'ni kuran Çaltıbozkırlı üreticiler, Büyükşehir'in dağıttığı ve toprakla buluşturdukları lavantaları bir kez daha hasat etmenin mutluluğunu yaşadı. Çaltıbozkır lavanta bahçelerinde gerçekleştirilen 5. Lavanta Hasat Şenliği ile üreticiler hasatlarını şenlik havasında gerçekleştirdi.

Silifke'nin ilk lavanta bahçesi olma özelliği taşıyan Çaltıbozkır lavanta bahçelerinde 5. Lavanta Hasat Şenliği yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır sürdürdüğü desteği ile lavanta üretimi yapan Çaltıbozkırlı üreticiler yeniden hasat yaptı. Şenliğe; Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok Mersin Tarım İl Müdür Yardımcısı Mustafa Nevzat Zayim, Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatif Başkanı Hatice Gülcan Yüksel, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Lavanta bahçesinde hasat yapılmasıyla başlayan şenlik, bahçeden kesilen çiçeklerin distilasyon tesisinde lavanta yağına dönüştürülmesiyle devam etti. Gün boyu birbirinden renkli etkinliklerin gerçekleştirildiği şenlikte, Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası müzikleriyle katılımcıları eğlendirdi. Yerel sanatçılar Remzi Kır ve Mehmet Partal'ın parçalarını seslendirdiği etkinlik, Aylin Dinçer konseri ile sona erdi.

Şenlikte konuşan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, Çaltıbozkır'ın Büyükşehir'in özel önem gösterdiği bölgelerden biri olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Çaltıbozkır; Büyükşehir'in yapmış olduğu tarım projelerinin aslında ne kadar doğru olduğunu, yani yasak savmaktan ziyade üretimden pazarlamaya kadarki kısmın hepsinde üreticinin ihtiyaçlarını karşılayacağı projeler üreterek onları desteklemeye devam etmiş olmamızın en önemli göstergesidir. Üreticilerimiz geldiklerinde bizden talep ettikleri aslında Çaltıbozkır'da olmayan bir lavanta fidesiydi. Arkadaşlarımız buraya gelip iklim, hava, aynı zamanda topraklarla bu fidenin uyumlu olup olmayacağını araştırdılar ve sonrasında Çaltıbozkır'a destek vermeye karar verdik. 2. sene tekrardan vermiş oldukları emek karşılığında 5 bin fideyi toprakla buluşturdular. 3. sene tekrar fide desteği verdik ve gerçekten her yıl bir öncekinden daha iyi hale getirdiler. Böylelikle bizler de desteklemeye devam ettik."

Artan üretim miktarlarıyla beraber ürünün artık katma değerli hale gelmesini istediklerini söyleyen Şahutoğlu, ürünlerin işlenmesi alanında da distilasyon ünitesi desteği verdiklerini kaydetti. Şahutoğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda distilasyon ünitesi ile beraber sadece Çaltıbozkır Kooperatifi değil çevre mahalleler, çevre ilçeler ve en son duyduğum kadarıyla Konya Ermenek'ten de üreticiler buraya gelmeye başladılar. Çok güzel bir şekilde distilasyon ünitesi çalışıyor. Ürünler artık katma değerli hale geliyor. Bizler bunlarla da yetinmiyoruz. Tarımın en önemli olduğu nokta üretimden sonra gelen nokta pazarlama. Bizler de yine kooperatif ürünlerimizin değerlendirilmesi ve satış anlamında da pazarlama kanalları açıyoruz. Üreticiler, Sanal Kooperatif Ürünleri Pazarlama Platformu adı altında satışlarını gerçekleştirecekler. Aynı zamanda da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatif marketinde de elde etmiş oldukları ürünleri pazarlama imkanı sağlayacağız. Burada emeği geçen bu alanın hazırlanmasından ve etkinliklerin düzenlenmesine kadar geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum."

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner da "Burada olmaktan ve böyle değerli, anlamlı ve içi dolu bir programda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Projenin Mersin'de ve bütün Türkiye'de birçok projeye örnek olacağını düşünüyorum. Bu açıdan çok daha kıymetli" diye konuştu.

Çaltıbozkır Derneği Başkanı Mehmet Asıl Özçalık ise şenlikte derneğin kurulmasını ve kooperatifleşme sürecini anlattı. Süreçte ilk olarak tarımsal eğitim kursları açtıklarını aktaran Özçalık, şu bilgileri verdi:

"Bu kurslardan bir tanesi tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu idi. Bu esnada şu anda Kooperatif başkanımız olan Hatice Hanım köyümüzde lavanta yetiştiriciliği denememizi önerdi. Hep birlikte kabul ettik ve Büyükşehir Belediyemize müracaat ettik. Bize vermiş oldukları 5 bin adet fidenin tamamını bir tanesini zayi etmeden toprakla buluşturduk. Neticede gördük ki bir yıl sonra o yıl Büyükşehir Belediye'mizin dağıtmış olduğu on binlerce fideden sadece Çaltıbozkır'daki 5 bin fide ayaktaydı ve bu alaka üzerine Büyükşehir Belediye'miz bize daha fazla destek vermeye, ilgilenmeye başladı."

Lavanta dikiminden elde ettikleri çiçeklerin yağını çıkardıklarını ve sattıklarını söyleyen Özçalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu katma değer ekleyerek satışlarını yaptık. Onların da satışlarını yaparak elde ettiğimiz gelirlerle üniversite kazanmış olan, liseye gitmekte olan fakir kız öğrencilerimize destek vermeye başladık. Dört dönemdir bu burs desteğimiz devam etmekte."

Büyükşehir Belediyesi'nin distilasyon tesisi sayesinde çok daha fazla ürünün yağını çıkarmaya başladıklarını anlatan Özçalık, "Bunları da şişeleyerek, markalayarak, ruhsatlandırarak satışlarını yapıyoruz. Böylece maddi destek sağlamış oluyoruz hem derneğimize hem kooperatifimizi. İleriki yıllarda bu çalışmalarımız daha da katlanarak devam edecek. Daha fazla ürün, daha fazla katma değerli ürün elde edeceğiz" dedi.