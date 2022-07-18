Mersin Büyükşehir'den Yaylalara Ek Otobüs ve Ek Sefer

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaylalara yolculuk edecek yurttaşlar için otobüs ve sefer sayılarını artırdı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından yaylalara ulaşımın özel araçlarla daha da zorlaştığını belirten yurttaşlar, Belediye'nin yaylalara giden toplu taşıma hatlarında otobüs sefer sayısını artırmasından ve ek sefer düzenlemesinden duydukları memnuniyeti paylaştı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Şefi Sertaç Açıkba, şunları söyledi:

"Yaz mevsiminin gelmesi sonucu vatandaşlarımızın bu bunaltıcı havalarda şehir merkezinden yaylalara gitmesi ile birlikte yeni düzenlemeler yaptık. Envanterimizde toplamda 299 aracımız var. Bu araçlardan 52'sini yaylalarımızda görevlendirdik. Örneğin 118 numaralı Ayvagediği hattımızda kış mevsiminde toplam üç araçla 18 sefer yapılıyorken, şu anda dört araç ile 28 sefer yapılıyor. Kepirli hattımızda kış mevsiminde bir araçla sekiz sefer düzenliyorduk, şu anda iki araçla 14 sefer düzenliyoruz. 154 numaralı Tepeköy hattımızda iki araçla sekiz sefer düzenlenirken, şu anda üç araçla 16 sefer düzenlemeye başladık. Ayrıca Erdemli'nin Avgadı Yaylası'na daha önceden toplu taşıma ulaşım hizmetimiz yoktu. Bu yıl oraya da hattımızı açtık. Özellikle Erdemli'de yaşayan vatandaşlarımızın sık kullandığı bu yayla için, şu anda iki araçla 15 sefer düzenliyoruz."

Ayşe Erdoğan isimli yurttaş ise "Otobüsler önceden çok kalabalıktı. Şu an otobüs ve sefer sayısı artırıldıysa çok memnun oluruz, çok rahat ederiz. Bizim önceden arabamız vardı, kullanıyorduk. Ancak pahalılık yüzünden satmak zorunda kaldık. Allah razı olsun Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden. Belediyemiz Mersin'in içinde de çok güzel işler yapıyor" diye konuştu.

ANKA / Yerel