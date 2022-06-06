Mersin Büyükşehir'den Çevre Günü Farkındalığı: "İklim Değişmesin, Biz Değişelim" - Haberler

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden renkli etkinliklerle 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde farkındalık yarattı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi koordinesinde, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda "İklim ve Çevre Şenliği" düzenlendi. "İklim Değişmesin, Biz Değişelim" mottusuyla düzenlenen şenlik, geri dönüşüm sergisi, atık malzemelerin dönüştürüldüğü sanatsal tasarım yarışması ve miniklerin geri dönüşüm kıyafetleri ile yürüdüğü defileyle renklenirken, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası vatandaşlara bir konser verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yürütücülüğünde düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında, temiz çevre ve iklim değişikliğine dikkat çekmek adına 'İklim İçin Bisiklet Turu' düzenlendi.

Bisiklet Turu'na Mersin Bisikletli Gezginler Derneği, Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu, Mersin Süslü Kadınlar, Mezitli Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu, Zirve Bisiklet Topluluğu, Mersin Bisikletliler Derneği, Pompei Bisiklet Topluluğu gibi Sivil Toplum Kuruluşları destek verdiler. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte bisikletliler kent içinde bisiklet turu yaparak, Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki şenliğe katıldılar. Yapılan bisiklet turunda, araç yerine bisiklet tercih eden her bisikletli, atmosfere 1,3 kg. karbondioksit salınmasını engelledi.

'LİSELER ARASI ATIK MALZEMELERDEN SANATSAL TASARIM YARIŞMASI'NDA İLK 3 İSME ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Atma Dönüştür; Tasarla, Yarıştır" mottosuyla "Liseler Arası Atık Malzemelerden Sanatsal Tasarım Yarışması" düzenlendi.

Yarışmaya Mersin'deki tüm liselerden toplam 156 tasarım başvurusu yapıldı. Yarışma komisyonunun ön değerlendirmesi sonucu, 76 tasarım sergilenmeye hak kazandı. Barış Meydanı'nda sergilenerek vatandaşların ilgisini toplayan sergide, jüri dereceye giren ilk 3 tasarımı seçti. Kazananların isimlerinin düzenlenen törenle açıklandığı yarışmada, ilk 3 tasarım sahibi öğrenciye ödülleri verildi. Yarışmada; birinciliğe Şahin Karaduman, ikinciliğe Mustafa Demirtaş, üçüncülüğe ise Berfin Yüncü layık görüldü.

Yarışmanın özel ödülü ise Ayşenur Erçivan ve Lara Cemile Kaymaz'a verildi. Dereceye giren ilk 3 öğrenciye ödüllerini Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay TOK verdi. Jüri özel ödülüne layık görülen öğrencilere de ödüllerini İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kamil Çelebiyılmaz teslim etti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir yarışmaya katılan tüm katılımcılara sertifika verdi ve şenliğe katılanlara teşekkür etti.

EKER: "GÜN BOYU SERGİLERİMİZ DEVAM ETTİ"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Çevre Koruma Şube Müdürü Sadık Eker, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik programını başlattıklarını söyleyerek, "İlk etkinliğimizi bugün düzenledik. Adı, İklim ve Çevre Şenliği. Şenlik kapsamında liseler arası geri dönüşüm malzemelerinden atık tasarımı yarışması düzenledik. Geri dönüşüme ve çevre konusuna vatandaşlarımızın dikkatini çekmek üzere bu etkinliğimizi düzenledik. Etkinlikler sabah başladı. Gün boyu sergilerimiz devam etti" dedi.

KAVAKLI: "'ATMAYIN, DÖNÜŞTÜRÜN VE TASARLAYIN' DEDİK"

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan "Atma Dönüştür; Tasarla, Yarıştır" mottosuyla düzenlenen "Liseler Arası Atık Malzemelerden Sanatsal Tasarım Yarışması" sergisi hakkında konuşan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminde görev yapan Aycan Kavaklı, "İlimizdeki tüm liselerimizden 156 tasarım başvurusu yapıldı bu sene. Çok da güzel tasarımlar vardı. Yapılan komisyonun ön değerlendirmesi sonucu 76 tasarım burada sergilenmeye hak kazandı ve finalde yarışacaklar. Jüri üyelerimiz onları değerlendirecek, sonrasında da ilk 3 belirlenecek" dedi.

Etkinliğin çok güzel bir iklim ve çevre şenliğinin dahilinde yapıldığını vurgulayan Kavaklı, "Hem geri dönüşüm hem de geri dönüşüm malzemelerinin tekrar kullanma farkındalığıyla artırılmasını amaçlamıştık. Aynı zamanda da yaratıcılıklarının gelişimine katkı sunmak için de bu yarışmayı düzenledik. 'Atmayın, dönüştürün ve tasarlayın' dedik" diye konuştu.

Bisiklet turuyla başlayan şenlikte, bisikletliler çevre farkındalığı yaratmak için kent merkezinde pedal çevirdi. Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, "Dünya Çevre Günü'nde bisiklet temalı bir etkinlik yapılması çok daha anlamlı oldu. Zaten bu çevre gününde yapılabilecek en güzel etkinlikti. Hep beraber buradayız ve hep beraber olmaya devam edeceğiz" dedi.

Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Hüseyin Balta ise "Okula bisikletimle gidip geliyorum. Etkinlik gayet güzeldi. Eşimle beraber katıldık. Herkesin bisiklete binmesini tavsiye ediyorum. Bisiklet bulunmaz bir ulaşım aracı" diye konuştu.

ALKIŞ: "İNSANLARI, ESKİ ÜRÜNLERİNİ YENİYE ÇEVİRMEKLE TEŞVİK ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Özgecan Aslan Barış Meydanı'nı gün boyu süsleyen sergiler de göz doldurdu. Kadın üretici stantlarında atık malzemeleri dönüştürdüğü sergiyi vatandaşlarla paylaşan Gülay Alkış, şunları söyledi:

"Eski gömleklerimizi dönüştürüyoruz. Boyamalar yapıyoruz. Bu şekilde de eski, kullanmadığımız ürünleri yeniye çeviriyoruz. Mesela çantaları, ayakkabıları, gömlekleri, şapkaları hepsini dönüştürmeye başladık. Malum şu süreçte yeni ürünler almak zor, o yüzden biz de insanları, eski ürünlerini yeniye çevirmeye teşvik etmeye çalışıyoruz. Dönüştürmeye başladığınız zaman zaten zamanın akıp gittiğini anlamıyorsunuz bile. Bu yüzden de hayal gücünüze kalmış tüm ürünleri elde edebiliyorsunuz. Ürünler eskiyor. Diyorlar ki 'Ben artık bunu kullanmak istemiyorum'. 'Hayır' diyoruz. 'Lütfen gelin, hep beraber ürünlerimizi boyayalım, dönüştürelim ve yepyeni ürünler elde edelim' diyoruz. Hiçbir zaman eski ürünlerinizi atmayın. İnsanlarımızdan ricamız; çevremizi ciddi anlamda temiz tutalım. Gelecek nesillere, çocuklarımıza güzel bir dünya verelim."

ALÇAMLI: "TÜRKİYE'DE SIKINTILI VE VEYA MUTLU ANILARI BİRİKTİRMEK İÇİN YAPTIĞIM KALEMLER VAR"

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (MESKİ) kimya mühendisi olarak görev yapan Recep Alçamlı, bitmeye yakın kurşun kalemleri dönüştürerek şaşırtıcı bir sanata dönüştürdüğü sergisi hakkında şu bilgileri verdi:

"2010 yılından beri heykel kalemler yapıyorum. 12 yıldır bu çalışmaları yaptığım için ilk başlarda orijinal yapmaya başladım, daha sonra Türkiye'de sıkıntılı ve veya mutlu anıları biriktirmek için yaptığım kalemler var. Mesela şehitlerimiz için ve kadına şiddete karşı yaptığım kalemler var. Geçen yıl Türkiye'de ve dünyada meydana gelen orman yangınları için yaptığım kalemler var. Daha çok sosyal sorumluluk anlamında çalışmaları ön planda tutuyorum. Kalemlerin hepsi kullanılmış eski, kurşun kalemler."

ÇOBANOĞLU: "DÜNYAMIZ ÇOK DEĞERLİ VE BİZ GİDEREK KİRLETMEYE BAŞLADIK"

Atık malzemelerden hazırladığı kostümle yarışmaya katıldığını belirten Yenişehir Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi İpek Belinay Çobanoğlu, "Gerçekten dünyamız çok değerli ve biz giderek kirletmeye başladık. Bu kostümü, insanların bu konuda gerçekten bilinçli olup, dikkatli olmaları mesajını vermek için giydim" diye konuştu.

"KİRLİLİĞİ KÖTÜ BİR ŞEY OLARAK GÖSTERMEYE ÇALIŞTIM"

Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Mustafa Demirtaş, Güney Afrikalı Pulitzer ödüllü fotoğrafçı Kevin Carter'ın meşhur akbaba fotoğrafına gönderme yaptığı eseri ile yarışmada yerini aldı. Demirtaş, "Akbaba ölümü simge ediyor. Gözlerindeki ayna kişiyi temsil ediyor. Bebekte, zaten oradaki bebekte kız çocuğuydu, doğurganlığı temsil ediyor. Plastik yüzyıllarca yok olmuyor, ona gönderme yaptım. Kirlilik dünyayı mahvediyor. O yüzden poşetleri siyah yaptım. Kirliliği kötü bir şey olarak göstermeye çalıştım. Çevreyi temiz tutalım, dünyayı kirletmeyelim" dedi.

ANKA / Yerel