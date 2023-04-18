Mersin Büyükşehir'den 23 Nisan Kutlamaları Kapsamında Hayko Cepkin Konseri

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mersinlilere ve deprem bölgesinden gelerek Mersin’de konaklayan vatandaşlara moral vermek için Hayko Cepkin konseri düzenliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mersinlilere ve deprem bölgesinden gelerek Mersin'de konaklayan vatandaşlara moral vermek için Hayko Cepkin konseri düzenliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Mersinlilere ve kentte konaklayan depremzede vatandaşlara moral ve motivasyon olması amacıyla Hayko Cepkin konseri düzenliyor.

ÖZDÜLGER: "SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ"

Sanatın birleştirici gücünden söz eden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, "22 Nisan Cumartesi akşamı Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda, Hayko Cepkin konseriyle, değerli Mersinlilerle ve kentimizde konuk ettiğimiz vatandaşlarımızla bir arada olacağız. Sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz. Çünkü gerçekten çok zorlu bir dönem geçirdik. Onun etkilerini halen taşıyoruz. Sanat şifalandırır noktasından da yola çıkarak; müzikle, sanatla Mersinlileri ve konuk ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızı bir araya getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Gerek Mersinlilerin, gerekse de kentte konaklayan misafirlerin, yaşadıkları bu zorlu süreci atlatmalarında, sanatın iyileştirici gücünün çok büyük etkisi olduğunu gözlemlediklerini kaydeden Özdülger, "Depremzede misafirlerimize barınma alanlarında gerçekleştirdiğimiz kültürel ve sanatsal çalışmalarımızla, tiyatro gösterilerimizle, özellikle çocuklara yönelik yaptığımız kültürel çalışmalarda bunun olumlu etkilerini gördük" diye konuştu.

"HERKESİN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI KUTLUYORUM"

Tüm Mersinlileri Hayko Cepkin konserine davet eden Özdülger, "Sevgili Mersinlilerle ve konuğumuz olan depremzede vatandaşlarımızla bir arada olmayı, güzel şarkılar söyleyerek, sanatla ilişki kurarak, bu zor dönemi birlikte atlatmayı arzu ediyorum. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Güzel, renkli ve mutlu gelecekleri olsun diliyorum" dedi.