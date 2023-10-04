Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2023-2024 Sanat Sezonunu 'Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz' Oyununun Prömiyeriyle Açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2023-2024 sanat sezonunu, Muzaffer İzgü'nün "Lütfen Kızımla Evlenir misiniz" adlı oyunun prömiyeriyle açtı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer' in de izlediği 2 perdelik oyun Mersinli sanatseverlerden tam not alarak ayakta alkışlandı.

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu; Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü İrfan Korkmaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hülya Savaş, Meclis üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile daire başkanları ve çok sayıda Mersinli sanatsever izledi.

"UMUT EDİYORUM GELECEK GÜNLER SANAT ADINA ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK"

Oyun bitiminde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, oyuncuları ve sahne arkasındaki tiyatro emekçilerini kutlayarak, "Çok büyük bir aile çalışması, çok değerli bir çalışma, çok büyük emek" dedi. Yöneticilerde asıl farkındalığı yaratanların sanatçılar olduğunu da vurgulayan Seçer, "Güven veren, güven telkin eden, her hareketiyle, her davranışıyla inandırıcılığı ve güveni yüksek olan, hani; 'diyorsa doğrudur, diyorsa yapmamız gerekir' dedirten aslında bizim gibi yöneticilerin etrafında olan böyle değerli yetişmiş insanlardır. Bu sanatçıdır, bu yaratıcı bir kişiliktir, bir mühendistir. Bunu çoğaltabiliriz" dedi.

Başkanlığı sürecinde çalışma arkadaşlarının kendisine önemli katkı ve destekleri olduğuna dikkat çeken Seçer "Modern ve çağdaş Mersin bundan yararlandı. Umut ediyorum gelecek günler sanat adına çok daha güzel icraların olacağı günler, yıllar olacak" diye konuştu.

Oldukça keyifli bir akşam geçirdiklerini ifade eden Başkan Seçer, oyunun sonunda oyuncuları kutlayarak, eşi Meral Seçer ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hülya Savaş'a çiçek takdim etti.

"ÇOK MUTLU, ÇOK HEYECANLI VE ÇOK GURURLUYUZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger de 2023-2024 sanat sezonuna bir prömiyerle başladıklarını ifade ederek, Bugün çok mutlu, çok heyecanlı ve çok gururluyuz. Çünkü bunları, bu güzel birlik ve beraberliği yaşamamızı sağlayan bir kişi var. Her zaman bize destek olan, yol açan, bize itici güç olan, sanatı, sanatçıyı, sanat kurumlarını çok önemseyen, gerçekten sadece bizim şansımız değil, kentin şansı, hatta ülkemizin şansı olduğunu düşündüğümüz, her zaman da rol model olmasını istediğimiz, yaptığı çalışmalarla da hep öncü olan kıymetli Başkanımız Sayın Vahap Seçer' i buraya davet etmek istiyorum" diyerek Başkan Seçer' i sahneye davet etti ve Seçer seyirciler tarafından büyük alkış aldı.

"TİYATROCULAR OLARAK ADETA BİR BAYRAM YAŞIYORUZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hülya Savaş da, "Bugün hem ülkemizde hem de bütün dünyada tiyatro sezonunun başladığı ay. Biz tabi çok sevinçliyiz. Tiyatrocular olarak adeta bir bayram yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Her sene Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği etkinlikleri takip ettiğini ve etkinliklere katıldığını belirten Ahmet Karaman, "Oyun komedi oyunuydu ve güzeldi. Ailemle birlikte çocuk oyunlarına da gidiyoruz. Büyükşehir Belediyesi bütün halka; indirimli, ucuz ve kaliteli etkinlikler sunmaya çalışıyor. Mersin halkının bir mensubu olarak böyle etkinliklerden dolayı çok mutluyuz" dedi. İlayda Reis ise oyunu çok beğendiğini ifade ederek, "Oyunda çok eğledik ve baya güldük. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği hiçbir tiyatroyu kaçırmıyorum ve hepsine geliyorum. Şehir tiyatrolarını da takip ediyorum. Oyuna annemle birlikte geldik. Anne kız izleyeceğimiz güzel ve eğlenceli bir oyundu" diye konuştu.

Gülderen Demir Akış da "Oyun çok keyifliydi. Hemen hemen Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikleri kaçırmamaya çalışıyorum. Kültürün, tiyatronun ve eğitimin daha fazla yayılması açısından çok etkili. Geçen sezonun son 3 oyununu izledim ve çok güzellerdi. Bu sezonun ilk oyunuydu ve çok beğendim. Güncel konulara çok değinip, tüm aileler de yaşanan bir konuyu ele almaları çok güzel" ifadelerini kullandı. Oyunda hem eğlenceli hem de çok öğretici ögelerin yer aldığını söyleyen Kadri Pusat "Oyun çok güzel geçti. Oyun sonuna doğru çok eğlendik, çok güldürücüydü. Etkinliğe Oda Tiyatrosu'ndan yirmi kişi geldik. Bundan sonra düzenli bir şekilde katılmayı düşünüyoruz" dedi.

TÜRK TİYATROSUNUN EN BİLİNEN KOMEDİ OYUNLARINDAN BİRİSİ

Muzaffer İzgü'nün yazdığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hülya Savaş'ın yönettiği oyunun sahne tasarımını Alev Tol yaparken, oyunun müzikleri ise Emrah Oğuz tarafından yapıldı. Işık tasarımını da Eyüp N. Dur' un yaptığı oyunun dramaturgluğunu da Taner Çelik yaptı. Oyunda; yıllar önce kaybettiği eşinin yokluğunda kızından başka kimsesi kalmamış, kızının mürüvvetini görmekten başka gayesi olmayan bir kadın ve gündelik hayatın sıradanlığından kaçıp kurtulmayı başaramayan umutsuz kızının hikayesi, yalnızlığın ve bir başınalığın tedirginliği anlatılıyor. 2 farklı nesilden kadının, toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde ve evlilik düzleminde çatışmasını anlatan oyun, Türk tiyatrosunun en bilinen komedi oyunlarından birisi. "Lütfen Kızımla Evlenir misiniz?" oyunu, Mersinli tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.