Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençleri Turizm Sektöründe İstihdam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 18-29 yaş aralığındaki gençleri istihdama dahil etmek için hayata geçirdiği Mersin'in Gençlerinin Turizm Sektörü İçin Güçlendirilmesi (MERTUSEG) projesi kapsamında, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda tanışma toplantısı düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde çalışan genç nüfusunu artırmak ve gençleri istihdama dahil etmek için hayata geçirdiği ve Mersin Üniversitesi iş birliği ile yürüttüğü MERTUSEG projesi kapsamında tanışma toplantısı yapıldı. Toplantıda kursiyerler merak ettikleri soruların yanı sıra proje ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen toplantıya Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, Mercek Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi Eğitim Koordinatörü Gül Kadem Maya, Mersin Üniversitesi öğretim üyeleri ve 31'i kadın 14'ü erkekten oluşan 45 kursiyer katıldı.

Avrupa Birliği tarafından fonlanan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen proje ile 18-29 yaş aralığında olup Mersin'de yaşayan ve ne öğrenimde ne de istihdamda yer alan gençlerin turizm alanında istihdam edilmesi amaçlanıyor. Mesleki eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin desteklendiği projede, turizm ve konaklama sektöründe istihdam edilmek üzere; ön büro (resepsiyonist), restoran ve kat hizmetleri alanlarında kalifiyeli olarak çalışacak kişiler yetiştiriliyor. 20 Kasım 2023'te başlayan ve 5 ay sürecek olan eğitim sonunda kursiyerler Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı Mesleki Eğitim Sertifikası'na sahip olacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, 'MERTUSEG' projesinde gençlerin turizm sektöründe istihdam edilmesini amaçladıklarını dile getirerek, projeyi Mersin Üniversitesi iş birliğinde yürüttüklerini belirtti. Turizm sektöründe istihdam edilmek isteyen gençlere yönelik nitelikli bir eğitim verdiklerini belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu'na çok teşekkür ediyoruz. Bizler de hem atölyelerin hem laboratuvarlarının bulunduğu okulumuzu ziyarete geldik. Öğrencilerimiz burada uygulamalı derslerini yerinde ve uygun atölyelerde alacaklar ve eğitimlerini tamamlamış olacaklar. Kat hizmetleri, ön büro ve servis elemanıyla ilgili eğitimlerimiz hızlı ve nitelikli bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak turizm sektörüne iyi bir istihdam sağlamak adına çalışmaya devam ediyoruz."

Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege ise "Mersin Üniversitesi olarak bu projede Büyükşehir Belediyesi ile birlikte paydaş olmaktan gurur ve memnuniyet duyuyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimize akademisyenlerimiz tarafından bu eğitimlerin verilmesi bizleri de memnun etmekte. Umarım bu proje sonunda eğitim alan gençlerimiz de kariyerinde iyi yerlere gelecektir" dedi.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerin tamamının MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi'nde yapılacağını kaydeden Ege, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birçok projeyi ortak yürüttüklerini dile getirerek, eğitim ve istihdama yönelik projelerde daha fazla yer alacaklarını belirtti.

6 Şubat depremlerinden sonra ailesiyle birlikte Mersin'e gelen Beyza Şahintaş, gençlerin istihdam edilmesini sağlayan MERTUSEG projesini faydalı bulduğunu söyleyerek, "Projede departmanlar ve benim çalışmak istediğim alan ön büro. Bir otelde resepsiyonist olarak çalışmak istiyorum. Proje bizlere bir kapı açıyor. Çünkü depremi sadece yaşayan bilir. O süreçte benim ders çalışma veya başka bir yerde çalışma gibi bir imkanım yoktu. Ben gerçekten bana bu imkan tanındığı için Büyükşehir'e çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kursiyerlerden Batuhan Atıcı da bir dönem iş aradığını ve bu süreçte Büyükşehir'in projesi ile karşılaştığını paylaşarak, şunları söyledi:

"Önce bir form doldurma süreci oldu ve beni mülakata çağırdılar. Daha sonra projede yer aldım. Benim 3-4 ay iş arama dönemim oldu. Bu süreçte MERTUSEG TIR'ı ile karşılaşmam benim için büyük bir fırsat oldu. Bunu değerlendirmek istedim. Gençler kesinlikle umutlarını kaybetmesin. Kesinlikle bir umut doğuyor."

Kursiyerlerden Özlem İmece ise projede yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Gerçekten gençlerin önünü açacak bir proje. Başkanımız Vahap Seçer' e çok teşekkür ederim. Ben birçok sektörde çalıştım ve turizm neden olmasın diye düşündüm. Proje sayesinde epey bir yol alacağımı düşünüyorum" diye konuştu.