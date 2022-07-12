Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kurban Bayramı Ziyaretlerine Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla Tarsus Beylice Mahallesi ile başladığı bayram ziyaretlerine; Çamlıyayla ilçesine bağlı Sarıkoyak, Sarıkavak, Atdağı, Fakılar Mahallesi ve Ergene mevkii ile devam etti. Çamlıyayla'ya bağlı Sebil Mahallesi'nde yurttaşla bayramlaşan Seçer; esnafla sohbet etti, istek ve talepleri dinledi.

Başkan Seçer'e gezi boyunca CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Büyükşehir Meclis Üyesi ve Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Genel Müdürü Ali Uyan, Büyükşehir Meclis Üyesi Av. Ünzile Kuru, CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal, CHP Çamlıyayla İlçe Başkanı Seher Sorma, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Tayar Tahiroğlu ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti.

Seçer, Tarsus ilçesi Beylice Mahallesi'nde konuşmasına başlamadan önce sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti nefretle kınadığının altını çizerek, Konya'da görevi sırasında öldürülen doktor Ekrem Karakaya'ya rahmet diledi.

Kente hizmet anlamında muhtarlarla çok iyi iletişim kurduğunu belirten Başkan Seçer, "Muhtar ve belediye ilişkisi, iletişimi çok önemlidir. Ben muhtarın beni destekleyip desteklemediğine bakmam. Köye hizmet yapıyor mu ona bakarım. Mahallesi için çaba göstermeyen muhtar, iyi bir muhtar değildir. Beni hizmet için arayan ve talepte bulunan muhtarlarımı kutluyorum. Bu açıdan iletişim önemli" dedi.

Seçer, geride kalan üç yıl içinde değişik zamanlarda yaklaşık 1 milyar liraya yakın borçlanma talebinin olduğunu ifade ederek, "Bu paraların önemli bir kısmı verilmedi. En son 300 milyon lira borçlanma yetkisi aldık, ama daha kullanmadık. Çünkü bir de İller Bankası'ndan teminat almamız lazım. Kamu bankaları zaten kredi vermiyor ama, bir şekilde çözeceğiz. Zamanında talep ettiğimiz borçlanmalar kabul edilseydi, bugün yaptığımız birçok hizmeti o dönemde daha uygun finansal koşullarla yapmış olacaktık. Örneğin o zaman asfaltın tonu 3 bin lirayken, bugün 9 bin lira. Bu tip sıkıntılar yaşıyoruz. Siyasi inatlaşmaların bizim hizmetlerimize de yansıması oluyor. Ama Allah'ın izniyle; Anamur'dan Tarsus'a, Mut'tan Çamlıyayla'ya kadar hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz" açıklaması yaptı.

Seçer, göreve geldiklerinde otobüslerin yaş ortalamasının 12,5 olduğunu anımsatarak, "Şu ana kadar yeni aldığımız 87 CNG'li otobüs Mersin merkezde hizmet görüyor. Daha sonra teslim aldığımız 67 atak otobüsün de 41'i şu an Tarsus'ta hizmette. Sonra bunun üzerine de merkezde filoda olan yeni modellerden ve bu bölgeye uygun 18 otobüs daha seçtik. Şu anda Tarsus'a 59 otobüs hizmet veriyor. Bu bölgenin sokakları dar olduğu için daha atak otobüsler gerekiyordu. Yeni aldığımız otobüsler bu özellikte. Kısacası 3 ay önce Tarsus'un otobüs filosunu tamamen yeniledik. Mersin'de toplamda 154 yeni otobüsümüz var. 118 yeni otobüsün teslimatı da ağustosun başına kadar tamamlanacak" diye konuştu.

Başkan Vahap Seçer, Sarıkoyak ve Sarıkavak mahallelerinde de yurttaşla bir araya geldi. Bölgeye sulama borusundan alet ekipman desteğine, fide fidan desteklerinden altyapı hizmetlerine kadar birçok hizmet götürdüklerini vurgulayan Başkan Seçer, "Bu bölgede 4 bin metre içme suyu hattı döşemişiz. Buraya bir de depo yapıyoruz. Meski'nin inşaatı bitmek üzere. Bu bölgenin bütün bakım onarım için malzemelerini bu depoda hazır tutacağız ki, işler gecikmesin. İçme suyunda problem yok. Çamlıyayla-Sebil Ortak Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesi gerçekleştiriyoruz. Şu anda projesini çalışıyorlar. Güzel bir proje yapacağız. Allah benim görev süremde nasip eder inşallah. Bizim en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz" dedi.

Seçer, ziyaretinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iletişim merkezlerine de şöyle değindi:

"Alo 185'i aradığınız zaman her türlü şikayetinizi, dileğinizi, teşekkürünüzü iletebilirsiniz. Zannetmeyin ki bunlar benim önüme gelmiyor. Zannetmeyin ki siz aradığınız zaman sizden alınan talepler, şikayetler değerlendirilmiyor. Zaten size dönmek zorundalar. Özellikle gençlerimiz Teksin uygulamasını indirsin. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin; Türkiye'de diğer belediyelerde olmayan, teknolojiyi kullanarak yaptığı Teksin adında muazzam bir vatandaşla iletişim merkezi var. Bizimle olan bütün iletişiminizi Teksin vasıtasıyla yapabilirsiniz.

Hastanız var ve Mersin'e geldiniz. Fakat kalacak yeriniz yok. Arkadaşlarımız, neredeyseniz sizi alıp misafirhanemize yerleştirirler. Sabah kahvaltınızı verirler, hastaneye bırakırlar, akşam geri getirirler. Güvenli bir şekilde sizi misafir ederler. 30 gün boyunca belediye sizi misafir edebilir. Eğer yakınınız kanser tedavisi görüyorsa, 45 güne kadar misafir edebilir."

Beylice Mahallesi Muhtarı Emrah Işık, "Belediyemizin mahallemize yaptığı hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" derken, Sarıkavak Mahallesi Muhtarı Ahmet Ünal ise "Başkanımızdan büz, parke ve yol gibi birkaç tane hizmet için söz aldık. Bize söylediği vakitte bu işlerimizin tamamını yaptı başkanımız" diye konuştu.

Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı'nın da konuğu olan Seçer, CHP Çamlıyayla İlçe Başkanlığı ziyareti ile gezisini sonlandırdı.

ANKA / Yerel