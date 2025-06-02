Mersin Anamur'da İki Öğrenci Hafızlık Tescil Programı'nda Sertifika Aldı

Mersin Anamur'da İki Öğrenci Hafızlık Tescil Programı'nda Sertifika Aldı
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Mersin Anamur İlçe Müftülüğüne bağlı Mus'ab Bin Umeyr Kur'an Kursu öğrencileri Efe Celal Güğül ve Mehmet Emre Devci, 15 ayda hafızlıklarını tamamlayarak tescil programında sertifika aldı. İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, öğrencilere ödül takdim etti.

Mersin Anamur İlçe Müftülüğüne bağlı Mus'ab Bin Umeyr Kur'an Kursu öğrencileri Efe Celal Güğül ve Mehmet Emre Devci için 'Hafızlık Tescil Programı' düzenlendi

Hafız Efe Celal Güğül ve Mehmet Emre Devci, hıfzını 15 ay gibi kısa bir sürede bitirerek Anamur Merkez Camii'nde perşembe günü sabah namazına müteakip başladığı 'hafızlık tescil' okumasını, cuma namazından önce tamamladılar.

Okunan hatmin duasını yapan İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Cuma namazında yaptığı konuşmada, hafızlık tescil okumasını tamamlayan Hafız Efe Celal Güğül ve Mehmet Emre Devci ile Hocası Ahmet Emin Uğurlu'yu tebrik ederek başarılar diledi.

Gerçekleştirilen bu programın hafızlık çalışması yapan diğer öğrencilere örnek, hafızlık yapmayı düşünenlere de teşvik olması açısından önemli olduğunu belirten Müftü Fidan, hıfzını tamamlayan öğrencilere ödül takdim etmesi ile program sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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