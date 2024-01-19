Merkezefendi Belediyesi 'Karne Şenliği' düzenliyor

Merkezefendi Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk yarıyılını tamamlayarak karnelerini alacak olan öğrenciler için 'Karne Şenliği' düzenleyecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Birbirinden güzel etkinliklerin olacağı karne şenliğimize tüm çocuklarımızı davet ediyorum" dedi.

Karnelerini alan minikler, 20 Ocak Cumartesi, 21 Ocak Pazar ve 24 Ocak Çarşamba günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek şenlikte, müzik, dans, oyun ve eğlenceye doyacak. Etkinlikler kapsamında müzisyen Onur Erol, çocuk şarkılarından oluşan bir konser verecek. 'Obur ile Geveze Define Peşinde' adlı tiyatro oyunu ile danslar, boyama, maskotlar, bubble şov, şişme oyun grupları, karaoke, sihirbazlık gösterileri, maskotlu dans gösterileri ve yüz boyama etkinlikleri yapılacak. Çocuklara gün boyu pamuk şeker ikramları ve çeşitli hediyeler verilecek.

"ÇOCUKLARIMIZ EĞLENCE DOLU BİR GÜN GEÇİRECEK"

Çocukların tatildeki boş zamanını faydalı aktiviteler ile geçirmelerini önemsediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için kültürel ve sanatsal etkinlikleri gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak, eğitim hayatlarına katkıda bulunmak ve onlara aydınlık bir gelecek bırakmak için birçok hizmet gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımıza yarıyıl tatilinde üç gün sürecek 'Karne Şenliği' etkinliğimizi düzenleyerek hep birlikte eğlenmek ve onlara moral olmak istiyoruz. Tüm öğrencilerimizi şimdiden karnelerindeki notlarından dolayı kutluyor, birbirinden güzel tiyatro gösterilerinin ve pek çok etkinliklerin yer alacağı karne şenliğimize tüm çocuklarımızı davet ediyorum" diye konuştu.