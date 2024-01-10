Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek basın mensupları ile bir araya geldi. Doğan, "Zaman ve mekan kavramı olmaksızın zor şartlarda, fedakarca çalışan basın çalışanlarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Fikirlerin, düşüncelerin ve yazıların daha özgür olduğu bir ortam diliyor, tüm basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarete, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Başkan Boyacı, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a nazik ziyaretinden ve yerel basına her zaman destek olmasından dolayı teşekkür etti. Boyacı ayrıca, Denizli Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen '100. Yıl Anısına Pamukkale Fotoğraf Sergisi'nde yer alan Başkan Şeniz Doğan ve ailesinin yıllar önce Pamukkale travertenlerinde çekildiği fotoğrafı da kendilerine hediye etti.

"10 OCAK ASLINDA BİR DAYANIŞMA GÜNÜ"

Başkan Boyacı, yasal düzenlemelerin getirdiği ağır yükümlülükler, ifade özgürlüğü önündeki engeller ve ağır ekonomik koşullar nedeniyle yerel basınının zor bir süreçten geçtiğini belirterek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün aslında bir dayanışma günü olduğunu söyledi. Boyacı, "Basın sektörünün sorunlarına çözüm üretilmiyor. Kamuoyunun gerçekleri öğrenme ve bilgi edinme noktasında köprü vazifesi gören basının özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bizler görevlerimizi en iyi şekilde yapmak için gayret ediyoruz. Bu düşüncelerle tüm meslektaşlarımın bu anlamlı gününü kutluyorum" diye konuştu.

"ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR YERE SAHİPSİNİZ"

Her zaman basın mensuplarının yanında olduklarını söyleyen Başkan Doğan, "İlçemizin gelişmesi ve kalkınması için gerçekleştirdiğimiz projelerimizin hemşehrilerimize tanıtımında basın mensubu arkadaşlarımızın büyük katkısı var. Ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir yere sahipsiniz. Zaman ve mekan kavramı olmaksızın zor şartlarda, fedakarca çalışıyorsunuz. Ne yazık ki basın sektöründe gerek ulusal gerekse yerelde çok büyük sıkıntılar var. Bunların hepsinin farkındayız. Bu sıkıntılara çözüm bulunmadığı gibi yeni sıkıntılar da ekleniyor. Bizler sosyal belediyecilik anlayışı gereği de basın emekçilerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Fikirlerin, düşüncelerin ve yazıların daha özgür olduğu bir ortam diliyor, tüm basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

"BASIN EMEKÇİLERİMİZİN MÜCADELESİ HEPİMİZİN MÜCADELESİDİR"

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ise şöyle konuştu:

"Türkiye'de 10 Ocak basın emekçileri için tarihi ve özel bir gündür. Bu dönemde ifade özgürlüğü, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkı ne yazık ki ihlal ediliyor, kamu yararı ilkesi zedeleniyor. Gazeteciler, milletimiz için çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Bu görevi yerine getirirken de büyük bir fedakarlık gösteriyor. Basın emekçilerimizin hak arama mücadelesi, hepimizin mücadelesidir. Tüm basın çalışanlarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' kutlu olsun."