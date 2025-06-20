Mercedes cipin çarptığı otomobil bankaya girdi

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Mercedes cipin çarptığı otomobil bankaya girdi Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki otomobile çarpan cip, otomobili bankanın içerisine soktu.

Mercedes cipin çarptığı otomobil bankaya girdi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki otomobile çarpan cip, otomobili bankanın içerisine soktu.

Kaza, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde faaliyet gösteren bir bankada meydana geldi. Mercedes cipi ile bankanın önüne gelen sürücü, bir anda hakimiyeti kaybedip cipiyle banka önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürüklenerek bankanın içerisine girdi. Cipin de ön kısmı bankanın içerisinde kaldı. Kazada park halindeki başka bir otomobil de hasar gördü. Kaza anında banka çalışanları büyük korku ve panik yaşadı. Kazayı görenler ise kısa süreli şaşkınlık yaşadı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. İsminin S.A. olduğu öğrenilen yaralı, ambulansta tedavi edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİ YÖRÜR - Yerel
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