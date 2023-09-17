Meram Bağı'nda ikinci kez pekmez kaynatma etkinliği düzenlendi

KONYA - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un girişimleriyle hayat bulan Meram Bağı'nda bu yıl pekmez ve bulgur kaynatma etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un girişimleriyle hayat bulan Meram Bağı, ikinci kez pekmez ve bulgur kaynatma etkinliğine sahne oldu. Etkinliğe katılan misafirler, ilçenin yeşil dokusuna, tarihi misyonuna, sosyal hayatına ve turizmine önemli bir katkı sunan Meram Bağı'nda bağ bozumu yaptı. Daha sonra kazanların başına geçen Başkan Kavuş, misafirlere kaynatılan pekmez ve bulgur ikram etti. Kavuş, gezi ve ikramlar sonrasında yaptığı konuşmada kadim Meram kültürünü yaşatmak amacıyla hayata geçirdikleri Meram Bağı'nın sadece bugüne değil yarına da miras kalacak bir hizmet olduğuna vurgu yaptı. Düzenlenen etkinlikle birlikte bu alanın tam anlamıyla Meram kültürünü yansıtan bir alana dönüştüğünü kaydeden Başkan Kavuş, "150 ila 200 yıllık anıt ağaçları ve üzerinde yaşayan sincaplarıyla, binden fazla üzüm asmasıyla, meyve ağaçlarıyla, çınarlarıyla Bizim Meram'ı o yeşil Meram'ı o güzel Meram'ı geleceğe taşımış olduk" diye konuştu.

"Bu şehri topyekün sahipleniyoruz"

Konya'nın geleneklerini göreneklerini yaşatan bir şehir olduğuna vurgu yaparak konuşmasına başlayan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da bağ bozumu ve pekmez kaynatmanın da bu gündemin bir parçası olduğunu söyledi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un, büyükşehir belediyesi ile birlikte bu mezbelelik alanı güzel bir hizmete dönüştürdüğünü belirten Başkan Angı, "Geçen yıl da bu güzel etkinliği gerçekleştirmiştik. Eski bakanınımız ve bakan yardımcılarımız bugünkü programımızı daha da güzelleştirdi. Siyasetçiler, bürokratlar, STK'lar, muhtarlarımızla bu şehri hep birlikte sahipleniyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu büyük Türkiye hayaline ve idealine Konya'dan destek verme gayretindeyiz. Bu güzel hizmet ve etkinlik için Başkan Mustafa Kavuş ve ekibine şükranlarımı sunuyor, en güzel şekilde devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Konuşmasına doğma büyüme Meramlı olduğunu hatırlatarak başlayan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da üzüm yetiştiriciliği ve pekmez kaynatmanın köklerimizin bir parçası olduğunu ifade etti.

Güzel eylül akşamında bu güzel programda Konya'da ve Meram'da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek konuşmasına başlayan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan da Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un çok güzel bir geleneği ve insanların bu gelenekten kopmaması için anlamlı bir etkinlik planladığını ifade etti.

Kültürün ve medeniyetin ihya edilmesinin çok anlamlı ve çok etkileyici olduğunu belirten Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, kendilerinin daima güzelliklerden yana olduklarının altını çizdi.

Meram Bağı'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan, Orhan Erdem, Mustafa Hakan Özer, Latif Selvi, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, eski Amasya Milletvekili Akif Gülle, Eski Konya Milletvekili Mehmet Kılıç, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gasronomi Uzmanı, Yazar ve Şef Adnan Şahin ve turizm sektörünün tanınmış isimlerinden Dr. Cem Kınay'ın da katıldığı etkinlik, kaynatılan pekmezlerin misafirlere ikramı ve bağda çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.