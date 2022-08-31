Menteşeliler Zafer Bayramı'nı Pinhani Konseriyle Kutladı

30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılı Menteşe'de Pinhani konseriyle kutlandı.

Menteşe'deki zafer kutlamaları Fener Alayı ile başladı. Binlerce Menteşeli ellerinde Türk Bayrakları ve meşaleler ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Zafer yürüyüşünün ardından ünlü müzik grubu Pinhani'nin sahneye çıkması ile coşku arttı. Pinhani en sevilen şarkılarını Menteşeliler için söyledi. Konser öncesi sahneye çıkan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yurttaşların 30 Ağustos Zafer Bayramlarını kutladı.

Başkan Gümüş sahnede yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bayramlarımızı hep beraber coşku içinde kutluyoruz. Görüyorum ki bu bayramlar bize Menteşemize çok yakışıyor. İyi ki varsınız. Bugün 30 Ağustos. Zafer Bayramımızın 100. yılı. Bazı zaferler aradan 100 yıl geçse de unutulmuyor. 30 Ağustos Zaferi de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde temeli bağımsızlığa dayanan bir kahramanlık destanıdır. Bu tarihi zaferle; demokratik, laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmış, Türkiye bir Orta Doğu olmamıştır. Türkiye bir Afganistan, bir Suriye değilse ve bugün bu topraklarda barış içinde, sevgi içinde, özgürce yaşayabiliyorsak, bunu Büyük Önder Atatürk'e borçluyuz. Bizlerin görevi işte tam burada başlıyor. Yaşadığımız sürece Cumhuriyetimizi ve O'nun vazgeçilmez ilkelerini korumak. Bizler var oldukça bayramlarımızı, zaferlerimizi kutlamak için bu gördüğünüz meydanları bayraklarımız ve meşalelerimiz ile dolduracağız. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise "Bugün 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılını kutluyoruz. Seneye Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Yeni bir yüzyıla adım atacağız. Bu yüzyıl sizin. Bunu çok iyi benimsemeniz lazım. Yeni Türkiye'yi Ata'mızın izinde gelecek kuşaklara taşıyacak olan sizlersiniz. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Yolunuz açık, rehberiniz Mustafa Kemal Atatürk olsun" diye konuştu.