Menteşe Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi'nden Deniz Göktaş'ın Tutuklanmasına Tepki

(MUĞLA)- Haber: Esma TURAN

Muğla'da Menteşe Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi, komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisindeki esprileri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasına tepki gösterdi. Meclis Başkanı Mehmet Topbaş, "Sanat; yasaklanarak değil, konuşularak gelişir. Mizah; susturularak değil, dinlenerek anlaşılır. Düşünce; baskıyla değil, özgürlükle güçlenir" dedi.

Menteşe Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi, komedyen Deniz Göktaş'ın "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinde yer alan bazı espriler nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Menteşe Kent Konseyi binasında düzenlenen basın açıklamasını Meclis Başkanı Mehmet Topbaş okudu.

Topbaş, sanatın toplumun gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Sanat; sessizlerin sesi, görmeyenlerin gözü, duymayanların kulağıdır. Toplumu güldüren, düşündüren, sorgulatan ve geleceğe taşıyan en güçlü değerlerden biridir" dedi. Topbaş, şu ifadeleri kullandı:

"En zor zamanlarımızda bize umut veren, en karanlık günlerimizde yolumuzu aydınlatan, farklı düşünceleri bir araya getirerek toplumsal gelişime katkı sunan en önemli güçlerden biri sanattır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözüyle sanatın ve sanatçının bir toplum için taşıdığı önemi yıllar önce ortaya koymuştur. Geçtiğimiz günlerde stand-up gösterisinin ardından tutuklanan komedyen Deniz Göktaş ile ilgili yaşanan süreci kaygıyla takip ediyoruz."

"GÜÇLÜ TOPLUMLAR ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL EDEBİLEN TOPLUMLARDIR"

Hiç kimse eleştiriden muaf değildir. Sanatçılar da eleştirilebilir; ürettikleri eserler tartışılabilir, beğenilebilir ya da beğenilmeyebilir. Ancak sanatın ve düşüncenin cezalandırıldığı algısını oluşturabilecek her gelişme, ifade özgürlüğü ve sanatın geleceği açısından toplumda ciddi bir kaygı oluşturmaktadır. Bugün ihtiyaç duyduğumuz şey; sanatçıların korkuyla değil özgürce üretebildiği, mizahın susturulmadığı, eleştirinin demokratik hayatın doğal bir parçası olarak görüldüğü bir toplumsal iklimdir. Yakın tarihimizde mizahın ve eleştirinin güçlü örneklerini gördük. Sanatçılar farklı dönemlerde iktidarları, yöneticileri ve toplumsal sorunları sahnede eleştirebildiler. Çünkü güçlü toplumlar, eleştiriye tahammül edebilen toplumlardır. Bunun en güzel örneklerinden birisi 90'lı yıllarda Uğur Yücel, Turgut Özal'a karşı bir gösterisinde açık yüreklilikle Turgut Özal'ı eleştirmiş ve oyun sonunda Turgut Özal, Uğur Yücel'in elini sıkmıştır. Bir başka dönemde Levent Kırca, Süleyman Demirel'i bütün skeçlerinde eleştirmiş ve Levent Kırca'nın tiyatro binası yandıktan sonra o tiyatro binasını yeniden inşa etmek için Süleyman Demirel, 'Biz hükümet olarak ne yapabiliriz?' demiştir. Tam bu noktada sanat; yasaklanarak değil, konuşularak gelişir. Mizah; susturularak değil, dinlenerek anlaşılır. Düşünce; baskıyla değil, özgürlükle güçlenir.

"DENİZ GÖKTAŞ İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Bizler Menteşe Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi olarak sanatın, sanatçının ve ifade özgürlüğünün yanında durmaya devam edeceğiz. Sanatçılarımızın kendilerini özgürce ifade edebildiği, korkmadan üretebildiği ve sanatın toplumla buluşabildiği bir Türkiye'nin herkes için daha güçlü bir gelecek anlamına geldiğine inanıyoruz. Bu nedenle Deniz Göktaş ile dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyor; sanatın susturulamayacağını, mizahın kelepçelenemeyeceğini ve düşüncenin parmaklıklar arkasına hapsedilemeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz. Çünkü sanat yalnızca sanatçının değil, toplumun ortak nefesidir. Sanata sahip çıkmak; demokrasiye, özgür düşünceye ve geleceğimize sahip çıkmaktır."

Kaynak: ANKA