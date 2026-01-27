Haberler

Menteşeli gençler Ankara yolcusu

Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi üyesi gençler, Ankara'da gerçekleştirilecek '30 Altı Gençlik Zirveleri' programına katılarak kariyer ve kişisel gelişimlerini destekleyecek.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi üyesi gençler, Ankara'da düzenlenecek olan zirvede yerini almaya hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen program, gençlerin kariyer ve kişisel gelişimlerine ışık tutacak.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi, gençleri geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Merkez üyesi gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Ankara'da gerçekleştireceği "30 Altı Gençlik Zirveleri" programına katılım sağlayarak Muğla'yı temsil edecek.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç yetenekleri bir araya getiren zirve; akademik, mesleki ve kişisel gelişimi destekleyen tematik programlarıyla dikkat çekiyor. Gençlerin ilgi duydukları alanlarda farkındalık kazanmalarını hedefleyen etkinlik, katılımcılara kariyer yolculuklarında rehberlik edecek yeni bakış açıları sunacak.

Uluslararası Gençlik Merkezi gençleri, farklı disiplinlerden akranlarıyla bir araya gelerek güçlü bir sosyal ağ kurma şansı yakalayacak. Güncel konular üzerinde aktif rol alacak olan katılımcıların, zirve sonunda elde ettikleri kazanımları kendi yerel çevrelerine aktararak toplumsal fayda sağlamaları hedefleniyor. - MUĞLA

