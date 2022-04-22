Menemen'de 23 Nisan Coşkusu Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kentin dört bir yanında düzenlediği etkinlikler Menemen'de başladı. Şenlik havasında kutlamaların olduğu Menemen'de çocuklar, Atatürk Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı İzmir'de coşkuyla kutlanıyor. Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. Kutlamalarda Seferihisar Çocuk Belediyesi Halk Oyunları grubu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ritim ve Dans Topluluğu ve Çocuk Tiyatrosu sahne aldı; çocuklarla Mutlu Şarkılar konseri ise eğlenceli anlar yaşattı.