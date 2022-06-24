Menderes Belediye Başkanı Kayalar: 'Atalık Tohumlarımıza Sahip Çıkacağız'

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Yerel Tohum Merkezi" projesine yönelik çalışmaları kapsamında Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Gediz Havzası Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) yetkilileri ile bir araya geldi. Başkan Kayalar, "İlçemize kazandıracağımız yerel tohum merkezi ile atalık tohumlarımıza sahip çıkacağız" dedi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Yerel Tohum Merkezi" projesiyle ilgili, Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Gediz Havzası Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı'nı (GEMA) ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Kayalar, ilçenin tarım konusunda önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, "Tarım alanında eşsiz değere sahip olan ilçemizde unutulmaya yüz tutmuş atalık tohumlarımıza sahip çıkarak yerli üretime hak ettiği değeri vermiş olacağız" diye konuştu.

GEMA Vakfı üyelerine bilgilendirici sunumlarından dolayı teşekkür eden Başkan Kayalar, şöyle devam etti:

"Üretimi ve üreticiyi desteklemek adına ilçemizde kuracağımız yerel tohum merkezi ile tarımın, üretimin ve üreticinin yanında olmaya daima devam edeceğiz."

"PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Kayalar, seçim zamanı söz verdiği projelerin yarısını hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Göreve gelmeden önce üreticimizin yanında olacağımıza dair söz vermiştik. Kooperatiflere ve üreticilere verdiğimiz desteklerle sözümüzü yerine getirmiş olduk. ve hayata geçireceğimiz Yerel Tohum Merkezimiz ile de verdiğimiz bir projeyi daha gerçekleştirmenin haklı gurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Menderes Belediyesi olarak ilçemiz gelişimi ve İzmir'in parlayan yıldızı olması için projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çünkü her şey Menderes için!"

ANKA / Yerel