Menderes, 6. Yörük Şöleni'ne Hazır

Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen Yörük Şöleni'nin 6'ncısı 25 Eylül'de Tekeli Mahallesi'nde gerçekleşecek.

Menderes Belediyesi, 25 Eylül pazar günü Tekeli Mahallesi'nde Yörük Şöleni'ne ev sahipliği yapacak.

Şölenle ilgili değerlendirmelerde bulunan Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, ilçenin tanıtımı ve marka kent olması için etkinliklere hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, "İlçemizi tanıtmak amacıyla yapılan etkinliklerimize katılımdan oldukça mutluyuz" dedi.

Her kesimin, herkesin sesi olarak çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Başkan Vekili Özkan, "Amacımız kültürel mozaiğimize sahip çıkmak" diye konuştu.

ŞÖLENE DAVET

Başkan Vekili Özkan, tüm İzmirliler'i şölene davet ederek, şunları söyledi:

"Zengin bir programın yer alacağı şölenimizle, yörük çadırından, geleneksel yörük geleneğinde gelin almaya; yöresel tatlardan, geleneksel yörük oyunlarına, birçok farklı ve eğlenceli etkinliklerle hemşehrilerimize keyifli bir hafta sonu yaşatacağız. Tüm hemşehrilerimizi 25 Eylül pazar günü saat 11.00'de Tekeli Mahallemizde gerçekleşecek 6. Yörük şölenimize davet ediyorum."