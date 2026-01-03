Birlik Haber-Sen 8. Olağan Genel Kurulu'nda Ömer Budak güven tazeledi

Memur-Sen'e bağlı Birlik Haber-Sen, 8. Olağan Genel Kurulu'nu Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirdi. 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci, kamu görevlilerinin maaş artışları, sendikal mücadele ve güncel gelişmelerin ele alındığı genel kurulda mevcut genel başkan Ömer Budak güven tazeledi.

Genel kurula; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri, bağlı sendikaların genel başkanlarının yanı sıra PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, TRT Genel Müdür Yardımcısı Osman Bilgin ile çok sayıda sendika yöneticisi ve delegeler katıldı.

Genel kurulda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaklaşan 9. Dönem Toplu Sözleşme süreci öncesinde mevcut mevzuatın ciddi sorunlar barındırdığını ifade etti. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun acilen değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Genel Başkan Yalçın, toplu sözleşme süreçlerinin kriz üretmemesi için yapısal reform çağrısında bulundu.

Toplu sözleşme masasında yaşanan tıkanıklıkların ve Hakem Heyeti süreçlerinin çalışanlar açısından hak kaybına yol açtığını dile getiren Yalçın "Mevcut sistem, kamu görevlilerinin iradesini tam anlamıyla yansıtmıyor. Hakem Heyeti yapısı, adil ve dengeli bir toplu sözleşme zemini oluşturmaktan uzak. Bu nedenle 4688 sayılı yasanın gecikmeden değiştirilmesi zorunluluktur" şeklinde konuştu.

Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da çağrıda bulunarak, "Bu düzenlemeler ne kadar geciktirilirse, 9. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde yaşanacak stres ve kriz ihtimali o kadar artacaktır. Sorunları ertelemek yerine, çözüm üretecek bir irade ortaya konulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen'in sadece toplu sözleşme masasında değil, sahada da etkin bir sendikal mücadele yürüttüğünü belirten Yalçın, kamu görevlilerinin alım gücünün korunması, refah payının artırılması ve kalıcı kazanımlar elde edilmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak ise memur ve emekli maaş artışlarına yönelik sunulan teklifleri yetersiz bulduklarını belirtti. Bu nedenle Hakem Heyetine gitmediklerini ifade eden Budak, "Yetersiz teklife hayır diyerek en güçlü şekilde tepkimizi dile getirdik. Memur emekli eylemde diyerek eylemlilik sürecimize çadır nöbetiyle devam ettik" dedi.

Sendikanın iletişim hizmet kolunda sahadan kopmayan bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayan Budak, "Şunu herkes gördü ve biliyor ki Birlik Haber-Sen sahadaysa iletişim hizmet kolunda sorun çözümsüz kalmaz. Biz eylemi gürültü çıkaran değil, sonuç getiren bir araç olarak kullandık" ifadelerini kullandı.

Budak, PTT, TRT, RTÜK, BTK ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı başta olmak üzere iletişim hizmet kolunda görev yapan kamu çalışanlarına ilave ek ödeme yapılması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Konuşmasında Filistin'de yaşananlara da değinen Budak, Filistin davasının yalnızca bir dış politika başlığı olmadığını vurgulayarak, "Susmayacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız. Dünya beşten büyüktür anlayışıyla her zaman doğru safta yer alacağız" dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen Genel Kurul'da güven tazeleyerek yeniden Birlik Haber-Sen Genel Başkanlığına seçilen Ömer Budak ve yönetim kurulu lisetesi şu şekilde oluştu:

"Genel Başkan: Ömer Budak

Genel Başkan Yardımcısı: Gürbüz İnaltekin

Genel Başkan Yardımcısı: Evren Akpınar

Genel Başkan Yardımcısı: Cengiz Şişman

Genel Başkan Yardımcısı: Recep Dağtekin

Genel Başkan Yardımcısı: Fatih Adem Gençbay

Genel Başkan Yardımcısı: Mitat Karaca." - ANKARA