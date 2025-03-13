Memur-Sen'den 'Aileyi Koruma' İçin Anayasa Değişikliği İmza Kampanyası

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından "Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" mottosuyla 81 ilde imza kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Antalya'da da imza standı kuruldu.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından Anayasa değişikliği için "Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" başlığıyla 81 ilde imza kampanyası başlatıldı. Hafta başında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından duyurulan kampanya kapsamında Antalya'da Kazım Özalp Caddesi havuz başında da stant kuruldu. Aile kurumunun korunması için "Aile kadın ve erkekten oluşur, aile ilişkisinin temeli evliliktir" ibaresinin Anayasa'da yer alması ve inanca dayalı kılık-kıyafet özgürlüğünün Anayasa'da teminat altına alınması için başlatılan imza kampanyasının startını Antalya'da Memur-Sen'e bağlı sendikaların şube başkanları, temsilcileri ve üyeleri hep birlikte verdi.

"Güçlü bir aile yapısına sahip olmalıyız"

İmza kampanyasıyla ilgili Memur-Sen adına açıklama yapan Diyanet Sen Antalya Şube Başkanı Mevlüt Sancar, "İyi yetiştirilmiş bir nesil geleceğimizin teminatıdır. İyi yetişmiş bir neslin en önemli şartı ise iyi aileye sahip olmaktır. Aile, toplumun temel direği ve değerlerin taşıyıcısıdır. Geleceğimizi inşa etmek için güçlü bir aile yapısına sahip olmamız gerekmekte. Ailenin zayıfladığı bir ortamda ne kültürümüzü koruyabiliriz, ne millet olarak ayakta kalabiliriz ne de sağlam bir gelecekten bahsedebiliriz" dedi.

"Toplumsal sıkıntılar aileyi tehdit ediyor"

Türkiye'deki aile yapısının küresel sapkın ideolojilerin büyük tehdidi altında olduğunu söyleyen Sancar, "Aile yapımızı hedefleyen uluslararası lobiler, birtakım sapkın anormallikleri özgürlük olarak sunmakta, sosyal medya, moda, dizi ve film sektörleri üzerinden aileyi zayıflatan kültürel operasyonlar yürütmekte. Bazı medya kuruluşları ve sivil toplum örgütleri de, bu sapkınlıkları çıkarları doğrultusunda pazarlayarak lobilere destek olmakta. Bunların yanı sıra işsizlik, şiddet, bağımlılık gibi toplumsal sıkıntılar da ailemizi tehdit eden diğer unsurlardan" şeklinde konuştu.

Aile için anayasal güvence talebi

Aileyi korumanın sadece bireysel bir mesele değil, toplumsal ve kültürel bir sorumluluk olduğunu kaydeden Sancar, "Aileyi savunmak, değerlerimizi yaşatmak ve nesillerimize aktarmak için zorunluluktur. Bu sebeple Anayasa'nın 41. maddesine, 'Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir' cümlesinin eklenerek anayasal güvence verilmesi talebimizdir. Aile kurumunun sapkın ideolojilere karşı korunmasını ve ailenin tanımının, kadın, erkek ve çocuklardan oluşan bir yapı olarak kabul edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'24. madde yeniden düzenlenmeli'

Kadınların başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğramaması için başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvence altına alınmasını talep ettiklerini de açıklayan Sancar, "Anayasa'nın 24. maddesinde gereken düzenlemenin yapılmasını istiyoruz. Ailemizi korumak ve başörtüsü özgürlüğünü güvence altına almak için Gazi Meclisimizi biran önce harekete geçmeye çağırıyoruz. Memur-Sen olarak aileyi korumak ve başörtüsü özgürlüğünün güvence altına alınması için başlattığımız imza kampanyasıyla 'Anayasa değişsin, aile korunsun' diyoruz" açıklamasında bulundu.

İnternet üzerinden de imza atılabiliyor

Herkesi başlattıkları kampanyaya destek olmaya çağıran Sancar, kampanyaya tüm illerde kurulan stantlar aracılığıyla ve www.imza.memursen.org.tr internet adresi üzerinden katılım sağlanabileceğini bildirdi. Açıklamanın ardından hep birlikte kampanyanın startı verildi. - ANTALYA