Memur Sen 15 Temmuz nöbetinde

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen demokrasi nöbetine binlerce vatandaş katılırken, Memur Sen de alandaki yerini aldı.

Hain darbe girişiminin 9. yıldönümünde Memur Sen'e bağlı sendikaların Antalya şubesi yöneticileri Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Şehitler için duaların okunduğu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Memur Sen olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da meydanlarda olduklarını belirten Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "O gece yaşananlar, yalnızca bir darbeye karşı duruş değil, aynı zamanda bir milletin iradesine, geleceğine ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının tezahürüydü" dedi.

Miran, "Tüm şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun. Bu destanı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Her yıl dönümünde olduğu gibi bugün de bu iradeye sahip çıkmak, demokrasimizi korumak ve milletçe birlik içinde hareket etmek için aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA