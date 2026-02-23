Haberler

Meksika Savunma Bakanlığı'ndan kartel operasyonu açıklaması: "CJNG lideri El Mencho dışında 6 kartel üyesi daha öldürüldü"

Güncelleme:
Meksika Savunma Bakanlığı, Jalisco Yeni Nesil Karteli lideri 'El Mencho' lakaplı Nemesio Oseguera'nın, gerçekleştirilen bir askeri operasyon sırasında öldüğünü açıkladı. Operasyonda 6 kartel üyesi etkisiz hale getirilirken, ABD'nin de istihbarat desteği sağladığı bildirildi.

Meksika Savunma Bakanlığı, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın ölümüyle sonuçlanan operasyon sırasında El Mencho dışında 6 kartel üyesinin daha etkisiz hale getirildiğini, 2 kartel üyesinin ise sağ olarak yakalandığını açıkladı. Operasyon sırasında 3 güvenlik gücü personelinin yaralandığı bildirildi.

Meksika hükümetinden, ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın ölümüyle sonuçlanan operasyonla ilgili resmi açıklama geldi. Meksika Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, El Mencho'nun yakalanması amacıyla Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde bir askeri operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, "Operasyon sırasında saldırıya uğrayan askeri güçler, kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla saldırıya karşılık vermiştir" denildi. Çıkan çatışma sonucunda "CJNG" adlı suç örgütünün 4 üyesinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Ağır yaralanan 3 kartel üyesi ise, hava yoluyla Mexico City'ye nakledilirken hayatlarını kaybetmiştir. Bu grup arasında El Mencho da bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi. 2 kartel üyesinin ise sağ olarak yakalandığı belirtilerek, "Aralarında hava araçlarını düşürebilecek ve zırhlı araçları yok edebilecek kapasitede roketatarların da bulunduğu çeşitli silahlar ve zırhlı araçlar ele geçirilmiştir" denildi. Operasyon sırasında yaralanan 3 güvenlik gücü personelinin de tıbbi müdahale için Mexico City'deki sağlık tesislerine nakledildiği aktarıldı.

"ABD istihbarat desteği sağladı"

Meksika Savunma Bakanlığı, El Mencho'nun etkisiz hale getirildiği operasyona ABD'nin de destek verdiğini belirterek, "Operasyonun icrasında, merkezi askeri istihbarat bilgilerine ek olarak, ABD ile ikili koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde o ülke makamlarından sağlanan tamamlayıcı bilgilerden de yararlanılmıştır" açıklamasında bulundu. Jalisco eyaletinde güvenliği sağlamak için bölgeye ek askeri unsurların sevk edildiği belirtilerek, "Bu eylemler, Meksika Savunma Bakanlığı'nın ülkenin güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermektedir" denildi.

"Ülkenin büyük bölümünde faaliyetler normal seyrinde"

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun ardından tüm eyalet yönetimleriyle tam bir koordinasyon içinde olduklarını vurguladı. Meksika hükümetinin güvenlik durumu ile ilgili güncel gelişmeleri sürekli olarak paylaştığının altını çizen Sheinbaum, "Ülkenin büyük bölümünde faaliyetler normal seyrinde devam ediyor" dedi.

Kartel lideri düzenlenen operasyon sırasında ölmüştü

Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın düzenlenen askeri operasyon sırasında öldüğü açıklanmıştı. Bunun üzerine birçok kentte araçları ateşe veren kartel üyeleri, Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na saldırmıştı. Jalisco Eyaleti Valisi Pablo Lemus Navarro, halka "durum kontrol altına alınana kadar" evde kalmaları çağrısında bulunarak, toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığını ve ülkenin en az beş bölgesine yayılan "şiddet olayları" nedeniyle eyalet yollarında seyahat edilememesi uyarısında bulunmuştu. ABD'nin El Mencho'nun başına 15 milyon dolar ödül koyduğu biliniyordu. - MEXİCO CİTY

