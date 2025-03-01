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Mehmetçik'in İlk Sahur Görüntüleri Paylaşıldı

Mehmetçik'in İlk Sahur Görüntüleri Paylaşıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, yurt içi ve yurt dışındaki Mehmetçiklerin Ramazan ayındaki ilk sahur anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu görüntüler, ülkenin farklı noktalarında ve sınır ötesinde görevli askerlerin sahur anlarını içeriyor.

Milli Savunma Bakanlığı, yurdun dört bir yanında, sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde görev yapan Mehmetçiğin ilk sahur görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı ülkenin ve yurt dışında görev yapan Mehmetçiğin ilk sahur görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Tüm İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Yurdun dört bir yanında, sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde görev yapan Kahraman Mehmetçiklerimiz de ilk sahurlarını yaptı" notuyla paylaştığı görüntü kısa sürede yaklaşık 50 bin kişi tarafından izlendi.

Paylaşılan videoda, Van, Ardahan Hudut Karakolu, Rize/Pazar, Irak'ın Kuzeyi, Muş, Suriye'nin Kuzeyi, Kütahya, TCG Akçakoca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Erdek, TCG Anadolu, Erdirne/Uzunköprü, Somali, Bosna Hersek ve Kosova'da görev yapan Mehmetçik yer alıyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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