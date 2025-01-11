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Mehmet Sevigen, Edip Akbayram'ı Hastanede Ziyaret Etti

Mehmet Sevigen, Edip Akbayram'ı Hastanede Ziyaret Etti
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Eski Bakan Mehmet Sevigen, yoğun bakımda tedavi gören ünlü sanatçı Edip Akbayram'ı hastanede ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti ve durum hakkında bilgi aldı.

Eski Bakan ve Milletvekili Mehmet Sevigen, tedavi altında olan Edip Akbayram'ın bulunduğu hastaneyi ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eski Devlet Bakanı ve Milletvekili Mehmet Sevigen, Edip Akbayram'ın yoğun bakımda olduğu Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek ünlü sanatçının ailesine geçmiş olsun dileklerini sundu ve hekimlerden Akbayram'ın durumu hakkında bilgiler aldı.

"Türkiye'den yıldızlar yavaş yavaş kayıyor, ümit ederim bu yıldız da kaymaz"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Sevigen, "Herkese dokunan, herkese iyilik eden, bizim gençlik yıllarımızın başkaldırı öğretmenimiz gibiydi. Türküleri ile biz baş kaldırdık, kendimizi bulduk, özgürlüğü bulduk. Edip ağabeyin Türkiye'de dokunmadığı insan yoktur. Yetiştirdiği sanatçıları bir tarafa bırakalım, insan olarak dokunmadığı insan yoktur. Ümit ediyorum bu hastalığı da atlatacak. Çok güçlü, çok dirençli bir insan. Dua ediyoruz, başka yapacak bir şey yok. Türkiye'den yıldızlar yavaş yavaş kayıyor, ümit ederim bu yıldız da kaymaz ve Allah onu sevdiklerine bağışlar, ailesine bağışlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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