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Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı görevine başladı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı görevine başladı
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HSK kararnamesiyle Samandağı'dan Erzincan'a atanan Mehmet Avcı, görevine başladı. Deprem ve terör soruşturmalarındaki tecrübesiyle biliniyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2026 yılı Adli Yargı Kararnamesi ile Samandağı Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Mehmet Avcı, Erzincan Adliyesi'ndeki görevine resmen başladı.

Yeni görev yeri Erzincan'da ilk mesaisini yapan Başsavcı Mehmet Avcı, HSK'nın yayımladığı kararname kapsamında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı görevini devraldı. Aynı kararnameyle Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli ise Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

Meslek hayatı boyunca Türkiye'nin farklı illerinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Mehmet Avcı, 2024 yılında Samandağı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştı. HSK'nın son yaz kararnamesiyle ise Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Başsavcı Avcı, Samandağı'ndaki görev süresinde özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen adli soruşturmalarla kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri oldu. Deprem nedeniyle meydana gelen can kayıpları ve yıkımlara ilişkin soruşturmaların etkin, kapsamlı ve titizlikle yürütüldüğünü kamuoyuyla paylaşmıştı.

Güvenlik, terör ve kamu düzenini ilgilendiren soruşturmalardaki tecrübesiyle bilinen Mehmet Avcı'nın, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlamasıyla birlikte kentte adli hizmetlerde yeni bir dönem başlamış oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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