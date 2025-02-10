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MEB Uluslararası Gastronomi Festivali Kayseri'de Başladı

MEB Uluslararası Gastronomi Festivali Kayseri'de Başladı
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması, 'Modern Türk Mutfağı' temasıyla Kayseri'de başladı. Yarışmaya 48 öğrenci katılırken, amaç Türk mutfağını gençlere sevdirip, coğrafi işaretli ürünleri tanıtmak olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve gastronomi alanında eğitim gören öğrencilerin mesleki eğitim ve mutfak sanatları becerilerini gösterecekleri MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması, bu sene 'Modern Türk Mutfağı' teması ile Kayseri'de başladı.

Düzenlenen yarışmaya Kayseri'den 8, Nevşehir'den 4, Sivas, Kırşehir Niğde ve Yozgat'tan da 1'er okuldan toplam 48 öğrenci katıldı. Öğrenciler, mutfak sanatlarındaki becerilerini göstermek ve birinci olabilmek için ter döktü. Yarışma ile ilgili bilgiler veren Gastronomi Mutfak Festivali Türkiye Koordinatörü Barış Ondaş; "Bu sene ikincisini düzenlediğimiz yarışmanın ilk ayağı Kayseri'de başladı. Kayseri'de bugün 16 ekibimiz, 16 okulumuz yarıştıracağız. Toplamda 3'er öğrenciden 48 öğrencimiz yarışacak. Türkiye'nin 7 bölgesinde 2'şer ilde toplamda 403 okulla beraber yarışmayı düşünüyoruz. Bugün başladık. Jüri arkadaşlarımızın hepsi bütün ülkemizi gezecekler. Nisan'da da inşallah bunun finalini yapacağız diye düşünüyoruz. Yarışmamızın amacı Türk Mutfağını öğrencilere sevdirmek öncelikle. Türk Mutfağının eksik olan, bizde unuttuğumuz tariflerini ortaya çıkarmaktır. Geçen sene geleneksel mutfakla çalışmıştık. Bu sene geleneksel Türk Mutfağını modern çizgilerle çalışmak istiyoruz. Hem öğrencilerimiz için daha eğlenceli hem de daha öğretici olsun istiyoruz" dedi.

Kocasinan Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri 11. sınıf öğrencisi Elif Kara ise; "Bugün burada başlangıç tabağımız olarak humus yatağında hurmalı pastırma sarması yapıyoruz. Pastırma Kayseri'nin coğrafi işaretli ürünlerinden biri ve o yüzden de pastırma sarmasını seçtik. Ana yemek olarak da pırtım pırt aşı yapacağız. Develi yöresine ait bir yemek o da coğrafi işaretli ürünlerimizden birisi. Tatlı olarak da yine Kayseri'nin coğrafi işaretli ürünü olan nevzine tatlısını seçtik. Bugün bunlarla çok güzel bir tabak çıkarmayı düşünüyoruz. Heyecan da var tabi koşuşturmaca içerisindeyiz arkadaşlarımızla. Yapacağımıza da inanıyoruz. Hedef tabi ki birincilik. Bu umutla geldik biz buraya ve öyle de olacak. Kayseri mutfağına özgü çok ürün çıkaracağız biz buradan. Özellikle de coğrafi işaretli ürünleri seçtik ki daha da çok tanınsın, bilinsin diye" - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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