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MEB dolandırıcılık uyarısı: Para taleplerine itibar etmeyin

MEB dolandırıcılık uyarısı: Para taleplerine itibar etmeyin
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Milli Eğitim Bakanlığı, adı kullanılarak firmalardan para talep eden dolandırıcılara karşı uyardı. Bakanlığın bu tür taleplerinin kesinlikle olmadığını belirterek, vatandaşlara itibar etmemeleri ve ödeme yapmamaları çağrısında bulundu. Hukuki süreç başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlığın sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesinin söz konusu olmadığını belirterek, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Milli Eğitim Bakanlığı, son günlerde bazı firma ve şahıslarca Bakanlık birimleri ve birim amirlerinin adları kullanılmak suretiyle Bakanlığa iş yapan veya iş başvurusunda bulunan firmalara ait bilgilerin EKAP üzerinden tespit edilerek, bu firmaların telefonla aranarak veya farklı yollarla irtibata geçilerek çeşitli gerekçelerle kendilerinden para talep edildiği yönünde şikayetler üzerine açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bilinmelidir ki Bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın ve firmalarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına Bakanlığımızın veya yöneticilerimizin adı kullanılarak yapılan bu tür asılsız ve kanun dışı taleplere kesinlikle itibar edilmemesi, herhangi bir ödeme yapılmaması, kişisel veya kurumsal bilgilerin paylaşılmaması önemle rica olunur. Söz konusu dolandırıcılık girişimleriyle ilgili hukuki süreçler başlatılmış olup, sorumlular hakkında ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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