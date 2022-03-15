Mavikent A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasında 'Toplu İş Sözleşmesi' imzalandı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mavikent A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye imza atan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Mavikent işçilerine yüzde 37 ila 47 arasında bir zam uygulandığını açıkladı.

Van Büyükşehir Belediyesinin iştiraki şirketlerinden Mavikent A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş görüşmeleri tarafların anlaşmasıyla tamamlandı. Van Büyükşehir Belediye binası meclis salonunda düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Hizmet-İş Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve Mavikent A.Ş. çalışanları katıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez de, toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Vali Bilmez, "Van Büyükşehir Belediyemiz, Mavikent şirketinde çalışan arkadaşlarımızın belediyemizin yükünü sırtlayan çalışanlar olduğunun farkındayız. Hizmet-İş Sendikası ile bir süredir görüşmelerimiz vardı. Kendi şartlarımızı zorladık. Biz çalışanlarımızı memnun etmek, mutlu etmek istedik. Onlar mutlu olsunlar ki Van halkına daha iyi bir hizmet verebilsinler. Bu toplu iş görüşmelerinde hem işçilerimizin hem de belediyemizin menfaatleri gözetilerek uzlaşılabilecek en güzel noktada uzlaşmaya varıldı. Yüzde 37 ile 47 arasında bir zam uygulandı. Biz bu süre zarfında sendika yöneticilerine anlayışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler de sendika çalışanlarımız kadar sizlerin hakkını düşündük. Çünkü belediyemizde yapılan ne kadar güzel iş varsa sizler sayesinde yapıldı. Bizlerin başarısının tamamında sizlerin imzası var. Sizlerle gurur duyuyoruz. Her biriniz en güzel haklara layıksınız. Sözleşmemiz sizler için, sendikamız için, belediyemiz için ve kentimiz için hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı.

İmza töreninde konuşan Hizmet-İş Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, sözleşmenin makul düzeyde olması sebebiyle her türlü konuda anlayış gösteren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür ederek, Mavikent çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından taraflar toplu iş sözleşmesini imzaladı.