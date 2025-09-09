Mavide Bilim Projesi ile Gençler Su Altı Araştırmaları İle Buluşuyor

Boğaziçi Su Altı Araştırma Merkezi, Galatasaray Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Science in Blue – Mavide Bilim" Projesi, Anadolu Su Altı Araştırma ve Sporları Derneği'nin girişimleriyle Doğu Anadolu'da gençlerle buluşuyor.

Proje kapsamında, Van Gölü ve Nemrut Krater Gölü'ne kıyısı bulunan Bitlis başta olmak üzere Van ve Muş illerinde; sosyo-ekonomik düzeyi düşük ancak başarı seviyesi yüksek ortaöğretim ve lise öğrencileri, su altı bilimi ve teknolojisi alanında çalışan araştırmacılarla bir araya gelecek. Proje kapsamında öğrencilere; yurttaş bilimi, sualtı kültürel mirası, sürdürülebilir turizm, sualtı fizyolojisi, deniz koruma alanları, bilişim, robotik, nesnelerin interneti ve bilimsel dalışın eğitimsel yönleri gibi alanlarda Avrupa Birliği projelerinden elde edilen sonuçlar aktarılacak. Etkinliklerde su altı ekosistemleri, bilimsel araştırmalar ve çevresel farkındalık başlıkları işlenecek. Öğrenciler; okyanusların derinliği, dalış teknikleri, iç sulardaki kültürel mirasın korunması, robotların arkeolojiye katkısı, Akdeniz'deki sualtı kültür mirası, güvenli dalış yöntemleri ve denizin gizemli hazineleri gibi konularda eğitim alacak. Çevresel farkındalık kapsamında ise göllerdeki yaşam, okyanusları korumaya yönelik "kendin yap" kitleri ve bilim insanlarının ekosistemleri koruma çalışmaları ele alınacak. Ayrıca öğrencilerin ilgisini artırmak için kağıttan balık yapımı, deniz vatandaş bilimi, su altında yazı yazma ve iletişim kurma gibi interaktif etkinlikler düzenlenecek. Proje, öğrencilere yalnızca bilimsel bilgi kazandırmakla kalmayıp, bilimsel dalış ve su altı araştırmaları alanında kariyer fırsatları hakkında da yol gösterecek. Bu kapsamlı etkinlikler, meslek liseleri, Anadolu liseleri, imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları gibi farklı türdeki okullarda uygulanacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Anadolu Su Altı Araştırma ve Sporları Derneği Başkanı Mehmet Salih Aygün, "Mavide Bilim Projesi genç nesiller arasında denizlerde ve okyanuslarda bilimsel araştırma imkanları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Altı Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hakan Öniz ise "Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Akdeniz kıyılarında arkeolojik sualtı kazıları ve araştırmaları gerçekleştiriyorum. Geçtiğimiz yıl Boğaziçi Danışmanlık Şirketi ve Galatasaray Üniversitesi ile birlikte Science in Blue isimli bir projeye başladık. Bu proje kapsamında Türkiye'nin yedi bölgesinde okullara giderek deniz bilimleri, sualtı teknolojileri ve sualtı arkeolojisi alanlarında eğitimler vermeye başladık. Şimdi Doğu Anadolu'daki okulları ziyaret etmeye başlayacağız. Van Gölü elbette son derece önemli. Yalnızca sodalı bir göl olmasından dolayı değil, aynı zamanda çok önemli kültürel miras değerlerini de barındırmasından ötürü özel bir yere sahiptir. Bu çerçevede Science in Blue Projesi kapsamında Van Gölü'nde, özellikle Anadolu Sualtı Araştırmaları Derneği ile iş birliği halinde bölge okullarını ziyaret etmeye başlayacağız. Science in Blue (Mavide Bilim) Projesi, Türkiye'nin yedi bölgesinde toplam 140 okulda öğrencilere deniz bilimi ve su altı araştırmaları alanında ilham vermeyi hedefliyor. Türkiye genelindeki bu kapsamlı proje ile araştırmacılar, gençlere su altı ekosisteminin derinliklerini tanıtarak hem çevre bilinci kazandırmayı hem de su altı bilimi ve teknolojisi alanlarında kariyer yapma hevesi uyandırmayı amaçlıyor." Diye konuştu. - BİTLİS