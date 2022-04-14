Marmaris Zabıtası denetimlerini sürdürüyor

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, halkın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği fırın denetimine Ramazan ayında da devam ediyor. Bir ekip unlu mamul üreten yerleri denetlerken başka bir ekip de ticarethanelerde ruhsat denetimi gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, 'güvenli gıda, güvenli Marmaris' sloganıyla ekmek üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerine Ramazan ayında da devam ediyor. Bu çerçevede Marmaris merkez ve İçmeler'de 17 adet fırın kontrol edildi. Rutin olarak yapılan denetimlerde ekipler fiyat tarifesi, gramaj, hijyen kuralları, baca temizliğinin yanı sıra ruhsat ve vergi levhası ile ilgili kontroller yaptı. Denetleme neticesinde 4 fırına genel hijyen şartları, 2 fırına da fiyat tarifesi olmadığı için idari yaptırım karar tutanağı tanzim edildi. Diğerlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Öte yandan bir başka ekip de ticarethanelerde ruhsat denetiminde bulundu.

Konuyla ilgili bilgi veren Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Muhittin Ergin, "Belediye Başkanımız Mehmet Oktay'ın talimatıyla denetimlerimize rutin olarak devam ediyoruz. Denetimlerde bu kez 17 fırın, pastane ve unlu mamul üreten işletme kontrol edildi. Gramaj, fiyat tarifesi, hijyen kurallarına uyup uymadıkları da denetlendi. Ayrıca haksız rekabetin önüne geçmek için yaptığımız ruhsat denetimlerinde de ticarethaneleri ziyaret ettik. Burada bir sıkıntıya rastlanmadı" diye konuşarak denetimlerin devam edeceğini belirtti. - MUĞLA