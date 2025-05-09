DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
Terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu

PKK kongresi 5-7 Mayıs'ta toplandı: Tarihi kararlar aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı

"Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı"
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç

Marmaris'teki Yat Bağlama Projesine ÇED Gerekli Kararı

Marmaris'teki Yat Bağlama Projesine ÇED Gerekli Kararı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Sinpaş GYO tarafından yürütülen yat bağlama alanı projesi için 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli' kararı verildi. Proje, tartışmalara yol açmaya devam ediyor.

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde mahkeme kararları ve yıkım sürecine rağmen inşaat faaliyetlerine devam ettiği öne sürülen Sinpaş Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın(GYO) yat bağlama alanı projesi için "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli" kararı verildi.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkisinde Sinpaş GYO AŞ tarafından yapımı devam eden "Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk" projesine yönelik kamuoyundaki tepkiler sürerken, yeni bir proje gündeme geldi. Kızılbük GYO tarafından "Kıyı Düzenlemesi ve Yat Yanaşma/Bağlanma Yerleri Projesi" projesi için 6 Mayıs'ta ÇED süreci başlatıldı. Projeye, 8 Mayıs'ta "ÇED Gerekli" kararı verildi.

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, proje kapsamında toplam 21 bin 833 metrekarelik deniz alanında uygulama yapılması planlanıyor. Bunun 20 bin 390 metrekaresi deniz dolgusu, bin 443 metrekaresi ise yat bağlama alanı olarak ayrıldı. Dolgu işlemleri için toplamda 32 bin 766 metreküp malzeme kullanılacağı belirtildi; bu miktarın 10 bin 237 metreküpü su altına beton dökümü, 22 bin 529 metreküpü ise taş dolgu şeklinde gerçekleştirilecek.

Proje alanı, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "Milli Park", "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi/Turizm Merkezi" ile "Tabiat Parkı Koruma Alanı" sınırları içinde yer alıyor. Projenin kara tarafında kalan mevcut tesis alanı ise kısmen "Kentsel Yerleşik Alan", "Orman Alanı" ve "Turizm Gelişim Bölgesi" kullanımlarında bulunuyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
İsmi Galatasaray'la anılan kaleciden sürpriz hareket! Muslera'yı takip etti

Galatasaray'la anılan kaleciden sürpriz hareket! Kaptanı takip etti
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.