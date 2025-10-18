Marmaris'teki Tarihi Sarnıç Yıkılma Tehlikesinde

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'nde Marmaris karayolunun alt tarafında üç asırdan fazla süredir ayakta duran ve Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında yaptırdığı güzergah üzerinde bulunan tarihi sarnıç, ilgisizlik nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Marmarisli Özay Bacakoğlu, hem tarihi sarnıcın hem de çevresindeki yapılar ile asırlık zeytin ağaçlarının korunması için destek bekliyor.

Bölgenin ecdatlarından kalan bir miras olduğunu ve restore edilip korunması gerektiğini vurgulayan Marmarisli Özay Bacakoğlu, çocukluğundan beri bu bölgede olduğunu belirterek "Burası bizim zeytinliklerin olduğu yer. Dedemden kalma. Ben çocukluğumdan beri buraya gelirim. Eskiden burada zeytin sıkılır, herkes imece usulüyle çalışırdı. O zamanlar her şey doğaldı. Büyüklerimiz anlatırdı; burası Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında yaptırdığı yollardan biriymiş. Bu sarnıç da o dönemden kalmaymış" şeklinde konuştu.

"Sarnıcın ve ağaçların korunmasını istiyorum"

Tarihi yapının yok olmaya yüz tuttuğunu söyleyen Bacakoğlu, "Ben buranın korunmasını, sahip çıkılmasını istiyorum. Hatta mümkünse turizme kazandırılsın. Sultan Süleyman ecdadımız buraya insanlar su içsin diye bir sarnıç yaptırmış. Ama maalesef kimse sahip çıkmıyor. Asırlık zeytin ağaçları ve çınar bile var burada. Bu ağaçlar numaralandırılıp koruma altına alınmalı" dedi.

"Eskiden hanmış, kervanlar burada konaklarmış"

Bacakoğlu, bölgede sarnıcın dışında başka kalıntıların da bulunduğunu belirterek, "Burası aslında bir hanmış. Eskiden insanlar develerle, atlarla gelir; burada konaklarlarmış. Zamanla yıkılmış tabii ama taş duvarların izleri hala belli. Belki Kanuni Sultan Süleyman bile burada konakladı, kim bilir" şeklinde konuştu.

"Bu yol Kanuni döneminde taşla örülmüş"

Tarihi yolun da zaman içinde kaybolduğunu belirten Bacakoğlu, "Eskiden burada beyaz taşlarla döşeli bir yol vardı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Mustafa Sakar tarafından taşlar örülüp döşenmiş. Çünkü buralar bataklıkmış, hayvanlar batmasın diye yolu tamamen taştan yapmışlar. Bu yol buradan doğrudan Burzan'a gider, eski Marmaris yolu buradan geçermiş" dedi.

"Yetkililer ilgilenmeli"

Tarihi alanın terk edildiğini söyleyen Bacakoğlu, "Hiç kimse bu tarihi eserlere sahip çıkmıyor. Öğrencilerimize bu yerler anlatılmalı, ecdadımızın eserleri tanıtılmalı" dedi. - MUĞLA